Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае

MForum.ru
23.04.2025,
Oppo выпустила K12 в Китае в апреле прошлого года, год спустя бренд представил модель 's'. Технически новинка представляет собой версию Oppo K13 для рынка Индии, но с NFC, большим количеством конфигураций памяти и дополнительным вариантом цвета.
Oppo K12s базируется с Snapdragon 6 Gen 4 SoC и оснащен 6,67-дюймовым экраном FullHD+ AMOLED 120 Гц и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт.
Смартфон работает под управлением ColorOS 15 поверх Android 15 из коробки. Данные об обновлениях не раскрываются. Напомню, для базовой модели заявлено два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.
Oppo K12s оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, в качестве вспомогательного используется 2-мегапиксельный монохромный сенсор. Для селфи и видеозвонков предназначена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Также отметим сканер отпечатков пальцев на дисплее, стереодинамики и рейтинг IP65.
Oppo K12s поставляется в черном, фиолетовом и белом цветах с четырьмя вариантами памяти: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ по цене 1199, 1399, 1599 и 1799 юаней, соответственно. Старт продаж – 25 апреля.
© Антон Печеровый,
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