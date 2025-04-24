Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч

24.04.2025, MForum.ru

Honor добавила Pro-вариант к серии GT. Honor GT Pro – флагман высшего уровня с разогнанным чипсетом Snapdragon 8 Elite, четырьмя 50-мегапиксельными камерами и емкой АКБ 7200 мАч с зарядкой 90 Вт.

Honor GT Pro оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем разрешением FHD+ с переменной частотой обновления 1-144 Гц. Панель рассчитана на пиковую локальную яркость до 6000 нит и оснащена стеклом Honor Giant Rhino Glass для дополнительной прочности. GT Pro также получил встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и рейтинг IP68/69.

Honor оснастил GT Pro чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Leading Edition) с разогнанными ядрами процессора Prime Oryon, работающими на частоте 4,47 ГГц, и графическим процессором, работающим на частоте 1,2 ГГц. Это те же основные частоты процессора и графического процессора, что и у чипа 8 Elite, установленного в серии Samsung Galaxy S25.

. SoC работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем объемом 1 ТБ (UFS 4.1). Программное обеспечение – MagicOS 9.0 на базе Android 15.

В активе Honor GT Pro четыре 50-мегапиксельные камеры с основным сенсором IMX906, 3-кратным телеобъективом (IMX856) и 120-градусной сверхширокоугольной камерой на задней панели. В вырезе экрана находится 22-миллиметровая селфи-камера.

Honor GT Pro выпускается в золотом, белом и черном цветах. Цены в Китае начинаются от 3699 юаней (505 долларов США) за версию 12/256 ГБ и достигают 4799 юаней (656 долларов США) за модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Информации о релизе за пределами Китая пока нет.