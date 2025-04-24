Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально

MForum.ru
24.04.2025,
Honor Pad GT представляет собой Android-планшет среднего класса с идентичными Honor Pad V9 характеристиками, но с измененным дизайном.
Pad GT оснащен 11,5-дюймовым IPS LCD разрешением 2800 x 1840 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость экрана 500 нит, он сертифицирована IMAX Enhanced. Также присутствует поддержка цифрового пера Magic Pen. Важным элементом мультимедийной составляющей новинки стала система из восьми динамиков с пространственным звуком.
Honor Pad GT оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8350 в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти. Honor также добавила отображение клавиатуры и мыши с поддержкой 18 игровых наименований на момент запуска.
На задней панели находится 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный фронтальный модуль. Программное обеспечение включает в себя MagicOS 9.0 на базе Android 15. Аккумулятор емкостью 10 100 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт.
Honor Pad GT поставляется в синем, сером и белом цветах. Цены в Китае начинаются от 1899 юаней (260 долларов США) за комплектацию 8/128 ГБ и доходят до 2799 юаней (382 доллара США) за версию 12/512 ГБ.
© Антон Печеровый,
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