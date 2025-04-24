Анонсы: Honor Band 10 представлен официально

MForum.ru
24.04.2025,
Параллельно с новинками серии GT, Honor представила Band 10 — последнее дополнение в серии смарт-браслетов, предлагающее 1,57-дюймовый AMOLED-дисплей, обычное сочетание отслеживания здоровья и активности, а также 14-дневный срок службы батареи.
Honor Band 10 может похвастаться обновленным дизайном с новыми вариантами ремешков и усиленным корпусом из полимерного волокна с металлической отделкой. Band 10 получил 1,57-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 256 x 402 пикселей и частотой обновления 60 Гц.
Band 10 подключается по Bluetooth 5.3 и может принимать звонки с вашего сопряженного смартфона. Носимое устройство водонепроницаемо до 5 АТМ и выполняет базовые функции отслеживания здоровья и активности.
Новинка может контролировать частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом (SpO2), сон и уровень стресса, а также отслеживать более 96 спортивных режимов. Honor утверждает, что при обычном использовании время автономной работы от одной зарядки достигает двух недель.
Honor Band 10 выпускается в цветах Mint Green, Obsidian Black, Coastal Blue, Silver Lime. Цена установлена на уровне 229 юаней (31 доллар США) за обычную версию и 269 юаней (37 долларов США) за вариант с NFC.
© Антон Печеровый,
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