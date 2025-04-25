Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

MForum.ru

Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

25.04.2025, MForum.ru

После трехлетнего перерыва OnePlus снова начала выпускать телефоны серии T. OnePlus 13T —не просто улучшенные характеристики, это совершенно другой взгляд на OnePlus 13, с упором на эргономику. Устройство было представлено в Китае, а мировой дебют состоится в ближайшие месяцы.

Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

OnePlus 13T –премиальный компактный флагманский смартфон с 6,32-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Высота OnePlus 13T чуть более 150 мм (5,9 дюйма), ширина менее 72 мм (2,8 дюйма), что делает управление одной рукой гораздо более решаемой задачей. Дисплей на 13T оснащен встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и защищен стеклом Oppo Crystal Shield Glass.

Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

Фирменный слайдер оповещений заменен на «клавишу быстрого доступа», которая по-прежнему может переключать звуковые профили, но является программируемой, поэтому пользователи могут настроить другие приложения.

Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

Большинство компактных смартфонов не получают приличных по размеру аккумуляторов, но 13T является исключением. Он оснащен кремниево-углеродным элементом емкостью 6260 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. OnePlus также добавила систему охлаждения VC площадью 4400 мм², что позволит добиться стабильной работы под нагрузкой.

Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

Основная камера – 50-мегапиксельный сенсор с датчиком IMX906, ему помогает 50-мегапиксельный сенсор с 2-кратным телеобъективом.

Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

В качестве аппаратной платформы OnePlus 13T использует флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и может быть оснащен 12/16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Программное обеспечение – ColorOS 15 на базе Android 15. Международная версия, скорее всего, будет работать на OxygenOS. Кроме того, OnePlus 13T получил защиту от воды и пыли IP65.

Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

OnePlus 13T доступен в сером, розовом и черном цветах. Базовая версия 12/256 ГБ в Китае стоит 3399 юаней (446 долларов США), топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти оценена в 4499 юаней (617 долларов США). Предварительные заказы уже принимаются, начало продаж ожидается 30 апреля.

Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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