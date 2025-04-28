Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч

MForum.ru
28.04.2025,
Новый смартфон Realme 14T может похвастаться дисплеем AMOLED, чипсетом Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч с зарядкой 45 Вт.
Realme 14T оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель рассчитана на пиковую локальную яркость до 2100 нит и оснащена встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев.
Realme 14T базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти. Новинка также получила степень защиты IP68/IP69 от пыли и воды и оснащена 50-мегапиксельной основной камерой (OV50D40). Ее дополняет 2-мегапиксельный датчик глубины на задней панели. Программное обеспечение – Realme UI 6.0 на базе Android 15.
Realme 14T поставляется в цветах Obsidian Black, Surf Green и Lightning Purple. Стоимость модели 8/128 ГБ в Индии начинается от 17 999 индийских рупий (210 долларов США), модель 8/256 ГБ обойдется 19 999 индийских рупий (234 доллара США). Начало продаж состоится 30 апреля.
© Антон Печеровый,
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