Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой

MForum.ru
05.05.2025,
Realme выпустила версию смартфона C75 с поддержкой только 4G-сетей в декабре. Теперь пришло время выхода варианта с поддержкой 5G. Первым рынком для новинки стала Индия, где его можно приобрести по цене от 12 999 индийских рупий.
Realme C75 5G оснащен 6,67-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1604 точек с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek Dimensity 6300. C75 5G получил 32-мегапиксельную камеру на задней панели, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт. ОС – Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0 поверх него.
Новинка сертифицирована по стандарту IP64 в части защиты от пыли и воды и протестирована по стандарту MIL-STD-810H на прочность и ударопрочность. Размеры Realme C75 5G составляют 165,7 x 76,22 x 7,94 мм, а вес — 190 г. Купить новинку можно в трех цветовых вариантах: Lily White, Purple Blossom и Midnight Lily. Цена версии с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб хранилища составляет 12 999 индийских рупий, вариант с 6 Гб ОЗУ оценен в 13 999 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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