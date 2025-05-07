Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма

07.05.2025, MForum.ru

В прошлом месяце появились слухи, что Vivo работает над X200 FE для индийского рынка, как вариацией на тему смартфона с «меньшей диагональю экрана». Первоначально предполагалось, что X200 Pro mini, уже выпущенный в Китае, поступит в Индию. Однако, возможно, Vivo решила пойти другим путем.

Vivo X200 Pro mini

В сети появились дополнительные предполагаемые характеристики X200 FE. По слухам, он будет оснащен плоским 6,31-дюймовым OLED-экраном разрешением «1,5K» с частотой обновления 120 Гц и сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Аппаратной платформой устройства станет – Dimensity 9300+ либо Dimensity 9400e, который пока не анонсирован. По слухам, этот чип представляет собой «слегка настроенную» версию Dimensity 9300+ (что это значит, не уточняется).

Vivo X200 FE, по всей видимости, будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX921, 50-мегапиксельной телефотокамерой с 3-кратным оптическим зумом с датчиком Sony IMX882 и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Для селфи мы используется сенсор разрешением 50 Мп

По данным источника, Vivo X200 FE будет предлагаться в двух вариантах сочетания оперативной памяти и хранилища: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Также он получит сертификаты IP68 и IP69 по защите от пыли и воды. Емкость АКБ составит 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Ожидаемый вес около 200 г.

Вероятно, X200 FE выйдет в июле и будет стоить от 50 000 индийских рупий до 60 000 индийских рупий. Информации о возможности выхода устройства за пределами Индии пока нет.