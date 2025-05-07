Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч

07.05.2025, MForum.ru

В прошлом месяце Honor выпустила телефон Honor Power, оснащенный батареей емкостью 8000 мАч, ставший самой крупной для смартфонов Honor. Концептуальный смартфон от Realme, получил АКБ емкостью 10 000 мАч.

На изображении выше, опубликованном Realme, показан концептуальный смартфон, обозначенный как «GT 10000mAh». На задней панели телефона крупным стилизованным шрифтом написано «10 000 мАч», а также слоган «Power That Never Stops», указывающий на его ключевую особенность — чрезвычайно емкую батарею. Также на фото можно разглядеть сдвоенную камеру.

По данным бренда, концептуальный Realme GT 10000mAh оснащен сверхвысококремниевым анодным аккумулятором, обеспечивающим 10%-ное соотношение кремния (самое высокое в индустрии смартфонов) и плотность энергии 887 Вт•ч/л, что позволяет разместить большой аккумулятор без чрезмерного увеличения объема. Толщина Realme GT 10000mAh составляет 8,5 мм и вес чуть более 200 граммов.

Чтобы разместить большой аккумулятор емкостью 10 000 мАч, Realme разработала новую внутреннюю компоновку под названием «Mini Diamond Architecture», что позволило создать самую узкую в мире материнскую плату Android шириной 23,4 мм и получить более 60 международных патентов. Полупрозрачная задняя панель открывает внутренности, объединяя эстетику с инновациями.

Ожидается, что Realme проведет глобальное мероприятие по запуску серии Realme GT 7 в конце этого месяца. Вероятно, на этом мероприятии может быть показан и концептуальный сматртфон Realme GT емкостью 10 000 мАч. Впрочем, скорее всего, до выхода на прилавки дело не дойдет – это концепт показывает экспериментальное направление и амбиции компании по расширению границ емкости аккумулятора в дизайне смартфонов.