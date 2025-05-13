Компоненты: MediaTek представил Helio G200 с немного более быстрым графическим процессором и лучшим HDR для видео

MForum.ru
13.05.2025,
MediaTek обновила свою серию чипсетов для сетей 4G, представив Helio G200. Однако этот чип нельзя назвать большим обновлением по сравнению с Helio G100.
Helio G200 получил более высокую тактовую частоту графического процессора, лучшее качество видео HDR для камеры и новую технологию, которая улучшает использование приложений социальных сетей в зонах с нестабильным приемом.
Но по сути, это все тот же 6-нм чипсет, что и Helio G99. G100 добавил поддержку камеры 200 МП, G200 улучшает ее с помощью 12-битной поддержки DCG для лучшего HDR в видео.
ЦП получил 2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) и 6 ядер A55 (2,0 ГГц), как и раньше. Однако графический процессор Mali-G57 MC2 теперь работает на частоте 1,1 ГГц, а не 1,0 ГГц. Не слишком большой прирост, но этого можно было ожидать, учитывая, что для выпуска чипа по-прежнему используется техпроцесс TSMC N6 (6 нм).
Технология 4G DC SAR «улучшает работу популярных социальных и мессенджерных приложений в отдаленных районах и регионах со слабым сотовым сигналом». Это достигается за счет снижения задержки на 30% (можно было бы подумать, что это будет благом для игр больше, чем для соцсетей) и улучшения диапазона приема.
Helio G200 поддерживает дисплеи 1080p+ с частотой обновления до 120 Гц. Его можно сочетать с оперативной памятью LPDDR4X до 4266 Мбит/с и хранилищем UFS 2.2. встроенный модем Cat. 13 DL 4G LTE, поддержку Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.2.
© Антон Печеровый,
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