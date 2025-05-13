Слухи: Vivo работает над S30 и S30 Pro mini

13.05.2025, MForum.ru

Согласно новой утечке из Китая, Vivo работает над смартфоном S30, который будет построен на базе еще не анонсированного чипсета Snapdragon 7 Gen 4 от Qualcomm. Это на одно поколение новее, чем Snapdragon 7 Gen 3 в его предшественнике.

Vivo S20

Snapdragon 7 Gen 4 будет производиться с использованием процесса 4 нм от TSMC и получит конструкцию ядра ЦП 1+3+4 для "микросхемы среднего класса с низким энергопотреблением", как гласит машинный перевод с китайского. Также в активе Vivo S30 ожидаются плоский экран 6,67 дюйма с разрешением «1,5K», перископическая телефотокамера с датчиком Sony IMX882 и аккумулятор емкостью 6500 мАч.

Второй моделью семейства станет Vivo S30 Pro mini с 6,31-дюймовым плоским экраном "1.5K" (на самом деле, по слухам, это точно такая же панель LTPO OLED, которая используется в X200 Pro mini). Ожидается, что этот смартфон будет базироваться на либо на Dimensity 9300+, либо на Dimensity 9400e, который в последнее время довольно часто всплывает в утечках. Эта новинка может получить металлическую рамку, перископическую телефотокамеру и емкость аккумулятора, аналогичную базовой модели.