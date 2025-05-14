Коммуникационные платформы: Компания Энергоспецмонтаж перешла на платформу CommuniGatePro

14.05.2025, MForum.ru

До февраля 2025 года в Энергоспецмонтаже (ГК Росатом) пользовались платформой другого производителя.

Миграцию на платформу CommuniGatePro провела компания СБК при поддержке партнерской компании Гигант Компьютерные системы (ГКС).

Помимо основной функции - корпоративного средства коммуникаций (электронной почты), решение обеспечило сотрудникам Энергоспецмонтаж вожможности передачи аудио- и видеосообщений. Внедрена версия 6.3.39, редакция unified. СБК будет обеспечивать многоканальную техническую поддержку.

«Выражаем искреннюю благодарность командам СБК и ГКС за успешную реализацию проекта по модернизации нашей корпоративной почтовой системы. Специалисты продемонстрировали высочайший профессионализм при обновлении почтового сервера и расширении почтового пространства для увеличения количества почтовых ящиков. Особо ценим их компетентность и слаженную работу, благодаря которой проект был реализован без простоев в работе. Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше способствовать развитию и совершенствованию IT-инфраструктуры нашей компании», − начальник отдела ИТ компании «Энергоспецмонтаж» Евгений Бессонов.

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теги: коммуникационные платформы айти

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