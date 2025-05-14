Искусственный интеллект: MTS AI перенесла в облако процесс обучения и инференса моделей ИИ

MForum.ru

Искусственный интеллект: MTS AI перенесла в облако процесс обучения и инференса моделей ИИ

14.05.2025, MForum.ru

Компания утверждает, что это позволило ускорить запуск продуктов и сэкономить более 1 млрд рублей инвестиций в собственную инфраструктуру.

MTS AI - один из центров компетенций в области ИИ в России. Компания разрабатывает продукты и решения на базе генеративного ИИ, технологии обработки естественного языка и компьютерного зрения. Среди сервисов компании: AI-сервис речевой аналитики — WordPluse, платформа синтеза и распознавания речи на базе нейронных сетей и методов машинного обучения — Audiogram, сервис генерации и автодополнения кода для оптимизации процесса разработки — Kodify, а также голосовые и текстовые ассистенты для автоматизации коммуникации бизнеса с клиентами.

В основе практически всех сервисов компании лежат ML-модели. Они обучаются на данных, объемы которых могут достигать тысяч ТБ. Для ускорения обучения моделей компания применяет GPU. Закупка соответствующего оборудования требует серьезных инвестиций в инфраструктуру. MTS AI предпочла перенести обучение в облако. Теперь ML-платформа для обучения ключевых моделей компании развернута на виртуальной инфраструктуре. Уже обученные модели продолжают инференс в облаке, это, кстати, упрощает их обслуживание.

Для решения сложных задач, клиенты MTS AI могут использовать услуги компании, основанные на использовании LLM (больших языковых моделей). Это LLM для работы с текстами, а также поиска и анализа информации - Cotype и ее облегченная версия - Cotype Nano, on-premise сервис генерации и автодополнения кода для оптимизации процесса разработки - Kodify.

Обучение LLM еще более затратная и сложная задача, чем работа с ML-моделями. Если обучать и дообучать LLM на GPU потребительского уровня - на это уйдет много времени (и энергии). Для ускорения этого процесса в несколько десятков раз MTS AI использует суперкомпьютер МТС GROM.

Работу с моделями ИИ в облаке можно разделить на 3 этапа:

  • На первом этапе - деплой и предобучение;
  • На втором - глубокое обучение на суперкомпьютере (некоторые нейросети проходят дообучение на VI с GPU. Не совсем понял, что здесь имеется в виду под VI -Variational Inference? - в этом случае, конечно, без GPU не обойтись. Или речь о Virtual Infrastructure?);
  • На третьем этапе - модели переходят на инференс, который происходит в облаке MWS

 

«Для работы с моделями искусственного интеллекта требуется большое количество различного оборудования. Чем больше моделей вы внедряете, тем оно разнообразнее. Для более простых моделей нужны более слабые карты, для более мощных — более производительные, для обучения LLM — суперкомпьютер, для инференса может применяться ещё один вид GPU. При работе с моделями on-prem все эти мощности пришлось бы закупать самостоятельно либо работать со всеми моделями на одном виде GPU, что привело бы к значительному увеличению инвестиционных затрат или нерациональному использованию инфраструктуры. Переезд в облако позволяет нам использовать ровно тот объём вычислительных ресурсов, который необходим и не тратить огромные суммы на закупку серверов. Лишь для того, чтобы закупить оборудование для обучения LLM, нам пришлось бы проинвестировать в инфраструктуру более миллиарда рублей. А благодаря использованию мощностей MWS мы можем перераспределить инвестиции на новые проекты. Кроме того, облачная модель потребления позволяет нам ускорять запуск новых продуктов, так как отпадает необходимость ждать поставки оборудования», — отметил директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС MWS искусственный интеллект

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

06.05. [Новости компаний] ЦОД: MWS сообщает об аттестации ЦОД Авантаж в Лыткарино по высшему уровню защиты персональных данных / MForum.ru

06.05. [Новости компаний] Искусственный интеллект: В Билайн готовят решения для инференса ИИ-моделей / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru

24.03. [Новости компаний] ИИ: Билайн и red_mad_robot будут совместно разрабатывать инструменты ИИ / MForum.ru

20.03. [Новости компаний] ИИ: Билайн adtech представил ИИ-помощника для создания текстов таргетированных SMS-рассылок / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 9400e представлен официально / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad SE официально представлен в Малайзии / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z70S Ultra выходит на международные рынки / MForum.ru

14.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 14 Ultra / MForum.ru

13.05. [Новинки] Слухи: Vivo работает над S30 и S30 Pro mini / MForum.ru

13.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek представил Helio G200 с немного более быстрым графическим процессором и лучшим HDR для видео / MForum.ru

13.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Подтверждена дата глобального релиза Realme GT 7 / MForum.ru

12.05. [Новинки] Слухи: Infinix Xpad GT может получить чипсет Snapdragon 888 / MForum.ru

12.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15 / MForum.ru

07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru

07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru

07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru

07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru

06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru

06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru

05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru

05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru

29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru

28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: