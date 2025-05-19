Слухи: 22 мая Xiaomi представит собственный мобильный чипсет Xring 01

MForum.ru

Слухи: 22 мая Xiaomi представит собственный мобильный чипсет Xring 01

19.05.2025, MForum.ru

Xiaomi официально анонсировала мероприятия в честь 15-й годовщины компании. Сообщение о мероприятии, запланированном на 22 мая в 19:00 (по местному времени), появилось в официальных каналах компании.

Слухи: 22 мая Xiaomi представит собственный мобильный чипсет Xring 01

В рамках мероприятия будет представлен мобильный чип собственной разработки Xiaomi, Xring 01, знаменательный продукт, который сигнализирует о возвращении компании в сферу мобильных SoC. Чип дебютирует внутри Xiaomi 15S Pro, флагманского смартфона, ориентированного на производительность.

Данные бенчмарков показывают, что чип построен на 10-ядерной схеме ЦП (2 x 3,9 ГГц + 4 x 3,4 ГГц + 2 x 1,89 ГГц + 2 x 1,8 ГГц) и использует графический процессор Immortalis-G925. Он набрал 3119 баллов в одноядерных и 9673 балла в многоядерных тестах Geekbench, что ставит его в один ряд с Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite.

Также будет представлен Xiaomi Pad 7 Ultra, 14-дюймовый планшет премиум-класса с проводной зарядкой до 120 Вт. Он поддерживает дисплей с разрешением 3,2K с технологией LTPO и расширенными функциями многооконного режима, предназначенными для профессионалов. Устройство может быть оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 4.

Слухи: 22 мая Xiaomi представит собственный мобильный чипсет Xring 01

Основное внимание, несомненно, будет уделено чипу Xring 01 и Xiaomi 15S Pro, первому телефону на его основе. По словам Xiaomi, этот чип выражет обновленные амбиции компании на рынке мобильных чипов. Разработанный специально для флагманских смартфонов, Xring 01 стал результатом работ Xiaomi по созданию SoC возобновлённых в 2021 году.

Xiaomi Xring 01 является частью более крупной 10-летней стратегии, подкрепленной инвестициями в размере не менее 50 миллиардов юаней (примерно 6,9 миллиарда долларов). По состоянию на апрель 2025 года Xiaomi уже инвестировала более 13,5 млрд юаней (примерно 1,9 млрд долларов США) в исследования и разработки чипов. Это значительное финансовое обязательство подчеркивает долгосрочное видение Xiaomi стать серьезным игроком в области полупроводниковых инноваций.

Слухи: 22 мая Xiaomi представит собственный мобильный чипсет Xring 01

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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