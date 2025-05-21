Слухи: Использование Snapdragon 8 Elite 2 в Xiaomi 16 подтверждено официально

21.05.2025, MForum.ru

Qualcomm недавно подтвердила, что проведет Snapdragon Summit 2025 в сентябре этого года. Это сообщение породило слухи о том, что Xiaomi 16 series, оснащенная чипом Snapdragon 8 Elite 2, дебютирует к концу указанного месяца. Теперь появилась официальная информация.

Xiaomi и Qualcomm подписали новое многолетнее партнерское соглашение, подтвердив свое давнее сотрудничество. В рамках этого соглашения Xiaomi продолжит выпускать несколько флагманских моделей с чипсетами серии Snapdragon 8.

В рамках соглашения Xiaomi 16 будет одним из первых, кто будет поставляться с чипом Snapdragon 8-й серии следующего поколения (Snapdragon 8 Elite 2 — предварительное название), который ожидается в конце этого года. Это подтверждает, что Xiaomi не разрывает связи с Qualcomm, как ранее сообщалось, а вместо этого укрепляет свой альянс для будущих поколений продуктов.

Генеральный директор Лэй Цзюнь отметил, что Qualcomm остается ключевым партнером в истории глобального роста Xiaomi, подчеркнув их общую приверженность высококачественным инновационным продуктам. Xiaomi стремится укрепить свои позиции в сегменте премиальных смартфонов, объединив производительность Snapdragon с собственной синергией аппаратного и программного обеспечения.

В тоже время Xiaomi 15S Pro, запуск которого состоится завтра в Китае, дебютирует с чипом Xring O1 собственной разработки компании. Вполне вероятно, что его преемник продолжит эту тенденцию, интегрировав собственный чипсет Xiaomi. Стандартные Xiaomi 16 и 16 Pro будут оснащены предстоящим процессором Snapdragon 8 Elite 2, ожидается, что внутренняя SoC Xiaomi будет зарезервирована для некоторых моделей высокого класса, таких как Xiaomi 16S Pro и Xiaomi 16 Ultra.

Это выборочное развертывание предполагает, что чип Xring предназначен для дополнения, а не замены решений Snapdragon. Поскольку производственные мощности для Xring все еще наращиваются, Xiaomi продолжит полагаться на Snapdragon для массовых флагманов.