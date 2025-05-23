Анонсы: Представлен Xiaomi Pad 7 Ultra с 14-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом Xring O1

23.05.2025, MForum.ru

Xiaomi анонсировала свой самый большой планшет — у него 14-дюймовый дисплей 3:2 и это первый планшет компании с Ultra в названии. Важным новшеством стало использование чипа Xring O1, разработанного Xiaomi.

Xiaomi Pad 7 Ultra сильно отличается от своих собратьев, Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro, оснащенных 11,2-дюймовыми IPS LCD. Ultra получил 14-дюймовую OLED-панель, которая в два раза ярче (1600 нит, DC + PWM-затемнение). Она отображает 12-битные цвета с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Разрешение составляет 3200 x 2136 пикселей, а частота обновления — 120 Гц (по сравнению с 144 Гц у двух других моделей).

Для защиты OLED-дисплея используется Gorilla Glass 5 с опциональным антибликовым нанопокрытием. В вырезе экрана (что нетипично для планшетов) размещена 32-мегапиксельная камера (датчик OV32D 1/3,6 дюйма). Тыловая камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре (1/2,76” JN1).

Xiaomi Pad 7 Ultra работает на базе Xring O1, который изготовлен на 3-нм техпроцессе второго поколения. В состав чипа входят 10-ядерный процессор с основными ядрами, достигающими 3,7 ГГц (по сравнению с 3,9 ГГц у телефона 15S Pro). Также есть графический процессор ARM Immortalis-G925 (16-ядерный) и 6-ядерный NPU, которые могут обеспечить 44 TOPS вычислений ИИ. Доступны три конфигурации: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Они используют оперативную память LPDDR5T и хранилище UFS 4.1.

Корпус Pad 7 Ultra изготовлен из алюминиевого сплава с ребрами жесткости для обеспечения жесткости. Он тоньше своих собратьев — 5,1 мм (против 6,2 мм), но весит больше — 609 г (против 500 г).

Внутри Xiaomi Pad 7 Ultra находится аккумулятор емкостью 12 000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Порт USB-C обеспечивает скорость USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). Другие функции подключения включают Wi-Fi 7 (be, 2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC и даже ИК-порт для управления бытовой техникой. В кнопку питания сбоку встроен сканер отпечатков пальцев. Верхняя сторона — это магнитное крепление и точка зарядки для дополнительного стилуса.

Кроме того, доступна клавиатура из магниевого сплава с увеличенными клавишами, 13 функциональных клавиш (нет numpad, хотя) и сенсорная панель, чувствительная к нажатию (впервые для Xiaomi).

Xiaomi Pad 7 Ultra работает под управлением HyperOS 2 от Xiaomi, которая хорошо интегрируется с экосистемой Apple (например, поддерживает форматы документов Apple Office). Xiaomi заявляет, что новинка готова к использованию на уровне ПК, поскольку на нем предварительно загружен офисный пакет приложений, приложение CAD и многое другое.

Xiaomi Pad 7 Ultra получил четыре группы динамиков — пары басов + твитеров, всего 8 динамиков — с большими камерами объемом 16,5 куб. см и поддержкой Dolby Atmos.

Xiaomi Pad 7 Ultra доступен для предварительного заказа в интернет-магазине компании в Китае. Базовая модель 12 ГБ/256 ГБ стоит 5700 юаней (790 долл. США). Обратите внимание, что две модели с большей емкостью (12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ) доступны в версии «soft light», с антибликовой нанотекстурой на экране. Цена топовой версии Xiaomi Pad 7 Ultra – 7400 юаней.