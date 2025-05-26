Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально

26.05.2025, MForum.ru

На мероприятии в Париже, компания Honor представила смартфоны Honor 400 и Honor 400 Pro. Новинки знаменуют возвращение камер высокого разрешения в числовой ряд бренда и в значительной степени ориентированы на обработку изображений на базе искусственного интеллекта и творческие функции.

Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально

Honor 400 оснащен 6,55-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1264×2736 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость HDR 5000 нит и затемнение PWM 3840 Гц для комфорта глаз. Honor 400 Pro оснащен 6,7-дюймовой изогнутой OLED-панелью с разрешением 2800×1280. Он также обеспечивает частоту обновления 120 Гц и ту же яркость 5000 нит.

Стандартный Honor 400 базируется на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Honor 400 Pro использует более мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти плюс 512 ГБ встроенной памяти. Обе платформы поддерживают интенсивные задачи, включая игры, многозадачность и операции ИИ.

Обе новинки работают под управлением Android 15 с MagicOS 9.0 и гарантированно получают шесть лет обновлений Android и безопасности. ПО включает встроенные функции ИИ, такие как AI Summary, AI Subtitles, Magic Portal и Deepfake Detection. Также интегрирован помощник Gemini от Google, предлагающий контекстную помощь и инструменты для повышения производительности.

Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально

Honor 400 и Honor 400 Pro оснащены основной камерой разрешением 200 МП с датчиком 1/1,4 дюйма, диафрагмой f/1,9 и поддержкой OIS и EIS. Новинки оснащены сверхширокоугольным объективом 12 МП с углом обзора 112 градусов и возможностями макросъемки. Honor 400 Pro оснащен дополнительной телефотокамерой 50 МП с 3-кратным оптическим зумом на основе сенсора Sony IMX856.

На передней панели обоих телефонов установлена 50-мегапиксельная камера, способная записывать видео 4K. Система камеры поддерживает расширенные возможности ИИ, такие как AI Eraser, AI Outpainting, AI Remove Reflection и генерацию изображения в видео на базе модели Veo от Google Cloud.

Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально

Обе модели оснащены кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5300 мАч. Honor 400 поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 66 Вт и достигает 44% за 15 минут. Honor 400 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. По данным Honor, аккумулятор рассчитан на 1200 циклов зарядки и сохранит более 80% своей емкости через четыре года.

Толщина Honor 400 – 7,3 мм, вес 184 г и класс защиты от брызг IP65. Он оснащен стереодинамиками, сканером отпечатков пальцев на дисплее, NFC и Bluetooth 5.3. Толщина модели Pro – 8,1 мм, вес 205 г, она получила сертификаты IP68 и IP69 для полной защиты от воды и пыли. Также отметим поддержку Wi-Fi 7.

Honor 400 оценен в 499 евро за модель 12 ГБ + 256 ГБ и 549 евро за вариант 12 ГБ + 512 ГБ. Honor 400 Pro доступен в единственной версии 12 ГБ + 512 ГБ по цене 799 евро.

Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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