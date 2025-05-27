Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии

27.05.2025, MForum.ru

iQOO выпустила смартфон Neo 10 в Индии. Новинка поставляется в четырех конфигурациях памяти, цены начинаются от 31 999 индийских рупий за базовый вариант.

iQOO Neo 10 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1260p с частотой обновления 144 Гц. Смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, который дополняют 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ. Объем встроенного хранилища – 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.

На задней панели iQOO Neo 10 находится основная камера разрешением 50 МП и сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП. В вырезе экрана размещена сэлфи-камера с разрешением сенсора 32 МП. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Прием предварительных заказов на iQOO Neo 10 уже начался. Начало отгрузок намечено на 2 июня. Цена начальной конфигурации 8+128 Гб составляте 31 999 индийских рупий, топовый вариант 16+512 Гб обойдется в 40 999 рупий.