Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии

MForum.ru
27.05.2025,
iQOO выпустила смартфон Neo 10 в Индии. Новинка поставляется в четырех конфигурациях памяти, цены начинаются от 31 999 индийских рупий за базовый вариант.
iQOO Neo 10 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1260p с частотой обновления 144 Гц. Смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, который дополняют 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ. Объем встроенного хранилища – 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.
На задней панели iQOO Neo 10 находится основная камера разрешением 50 МП и сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП. В вырезе экрана размещена сэлфи-камера с разрешением сенсора 32 МП. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.
Прием предварительных заказов на iQOO Neo 10 уже начался. Начало отгрузок намечено на 2 июня. Цена начальной конфигурации 8+128 Гб составляте 31 999 индийских рупий, топовый вариант 16+512 Гб обойдется в 40 999 рупий.
© Антон Печеровый,
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