Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт

30.05.2025, MForum.ru

Realme выпустила нового представителя семейства Neo7 в Китае. Он поставляется с аккумулятором емкостью 7200 мАч с проводной зарядкой 100 Вт. Название новинки – Realme Neo7 Turbo.

Realme Neo7 Turbo оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном, который обеспечивает частоту обновления до 144 Гц и выдающуюся пиковую яркость 6500 нит.

Realme Neo7 Turbo базируется на чипе Dimensity 9400e от Mediatek. Для охлаждения чипа используется испарительная камера площадью 7700 кв. мм, GT 2.0 Engine, который снижает рендеринг на 30% и поддерживает потребление энергии на разумном уровне, а также специальный чип подключения, который улучшает сигнал Wi-Fi и обеспечивает сверхдальнее подключение к маршрутизатору до 193 метров.

Емкость батареи составляет 7200 мАч, что является самой большой емкостью среди всех смартфонов Realme (наравне с китайским GT7). Он может заряжаться от 0 до 50% за 18 минут, а зарядка от 0 до 100% займет 47 минут с зарядным устройством на 100 Вт, которое входит в комплект поставки. Neo7 Turbo также поддерживает обходную зарядку, что важно для игрового использования устройства.

Realme также сертифицировала Neo7 Turbo от попадания воды или пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Поскольку телефон не ориентирован на фотовозможности, он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой + 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой сзади и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Realme Neo7 Turbo поставляется с Realme UI 6.0 и Android 15. Он имеет функцию типа Dynamic Island под названием Fluid Cloud 2.0 и некоторые функции ИИ, такие как удаление объектов на фотографиях или резюмирование текстов и аудио.

Купить новинку можно в черном и белом цветах с полупрозрачной задней крышкой, что призвано подчеркнуть «мастерство телефона в чистой производительности». В Китае Realme Neo7 Turbo доступен по стартовой цене 1999 юаней (280 долларов США/250 евро) за версию 12/256 ГБ. Самый дорогой вариант 16/512 ГБ оценен в 2699 юаней (375 долларов США/330 евро). Данных о международном релизе или планах такого релиза пока нет.