Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально

MForum.ru
30.05.2025,
В Китае дебютировала серия смартфонов S30 от Vivo. Базовый S30 получил 6,67-дюймовый AMOLED (FHD+ 120 Гц) экран и базируется на Snapdragon 7 Gen 4. Более компактный S30 Pro mini выпускается с 6,31-дюймовым LTPO AMOLED (FHD+ 120 Гц) экраном и чипсетом MediaTek Dimensity 9300+.
Причем, несмотря на меньший размер, S30 Pro mini получает ту же батарею емкостью 6500 мАч, что и его старший брат. Мощность быстрой зарядки – 90 Вт. Габариты S30 Pro mini составляют 150×71,7×7,99 мм, вес 186 граммов, что помещает его в ту же категорию размеров, что и vivo X200 Pro mini.
Обе новинки серии S30 оснащены тройными камерами с основной 50-мегапиксельной (23 мм), 50-мегапиксельной 3-кратной перископической телефото (70 мм) и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной линзой. S30 получает датчик Sony LYT-700V с оптической стабилизацией изображения, а S30 Pro mini получает более мощный датчик IMX921. Оба используют IMX882 для перископического объектива.
Vivo S30 и S30 Pro mini также оснащены 50-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом и оптическими сканерами отпечатков пальцев. S30 получил степень защиты от воды и пыли IP64, а S30 Pro mini – IP68/69, т.е. защиту от струй воды под давлением. Программное обеспечение – OriginOS 5 на базе Android 15.
Vivo S30 поставляется в цветах Peach Pink, Mint Green, Lemon Yellow и Cocoa Black. Vivo S30 Pro mini поставляется в цветах Cool Berry Powder, Mint Green, Lemon Yellow и Cocoa Black. Оба телефона доступны для предварительного заказа в Китае в официальном интернет-магазине vivo.
Начало поставок запланировано на 6 июня. Цены начинаются от 2699 юаней за Vivo S30 и 3499 юаней за Vivo S30 Pro mini в вариантах 12+256 Гб. Топовые версии 16+512 Гб оценены в 3299 и 3999 юаней, соответственно.
© Антон Печеровый,
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