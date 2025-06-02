Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня

MForum.ru
02.06.2025,
Realme собирается выпустить новый смартфон Realme C73 5G в Индии 2 июня в 12:00. Запуск подтвержден, микросайт новинки уже запущен на Flipkart.
Realme C73 5G оснащен дисплеем Eye Comfort 120 Гц и работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300. Он будет доступен в конфигурации 4 ГБ + 8 ГБ ОЗУ со 128 ГБ встроенной памяти. ОС Android 15 с оболочкой Realme UI 6.
Realme C73 5G оснащен двойной камерой с 50 Мп основным сенсором на задней панели и 16 Мп фронтальной камерой в вырезе экрана. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 45 Вт и обратная зарядка 5 Вт. Realme утверждает, что аккумулятор может выдержать до 46,4 часов разговоров, 15,7 часов потокового вещания на YouTube и 13,3 часов игр.
Несмотря на большую батарею, толщина телефона всего 7,94 мм. Realme C73 5G также получил класс защиты от пыли/воды IP64 и ударопрочность военного уровня. Для звука он поддерживает режим сверхвысокой громкости с выходом на 300% громче. Смартфон будет доступен в зеленом, фиолетовом и черном цветах.
© Антон Печеровый,
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