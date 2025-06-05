Микроэлектроника: Чипы Nvidia демонстрируют успехи в обучении крупнейших AI

MForum.ru
05.06.2025,
Новые чипы Nvidia демонстрируют успешность в обучении LLM, при этом число микросхем, необходимых для обучения LLM, можно сокращать.
Такие данные приводит Reuters со ссылкой на тесты некоммерческой организации MLCommons. Новые чипы Blackwell от Nvidia в расчете на чип показали вдвое более высокую скорость обучения модели Llama 3.1 405B, чем чипы предыдущего поколения Nvidia Hopper. В частности, 2496 чипов Nvidia Blackwell позволили провести обучающий тест за 27 минут.
Четан Капур, директор по продуктам CoreWeave, которая сотрудничала с Nvidia для получения некоторых результатов, отметил, что в отрасли AI наблюдается тенденция к объединению сравнительно небольших групп чипов в подсистемы для решения отдельных задач обучения AI, а не создание однородных групп в 100 тысяч и более чипов, что наблюдалось ранее.
«Используя такие подходы, можно продолжать ускорять или сокращать время обучения некоторых моделей с триллионами параметров».
Что же, если считать, что стремительное и широкое распространение AI - это благо, то новости хорошие - технология AI чем далее, тем более будет доступна не только самым богатым и технологически развитым странам, а значит не произойдет концентрации AI в руках какой-то отдельной страны или нации. Осталось выяснить, к чем приведет это самое широкое и массовое распространение АI.
Что до Nvidia, эта американская компания, похоже, продолжает оставаться "на коне", несмотря на усилия AMD и Китая.
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теги: микроэлектроника чипы AI чипы ИИ искусственный интеллект
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