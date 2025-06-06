Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально

MForum.ru
06.06.2025,
OnePlus анонсировала планшет OnePlus Pad 3, получивший экран диагональю 13,3 дюйма, аккумулятор обеспечивающий «целый день» работы, флагманский чипсет и мощную мультимедийную составляющую. А за счет аксессуаров новинка может трансформироваться в настоящий ноутбук.
Новый планшет немного больше и намного лучше своего предшественника. Он базируется на Snapdragon 8 Elite и оснащен улучшенной системой охлаждения с площадью рассеивания тепла до 34 857 мм² (4% лучше, чем у предыдущего поколения). В зависимости от конфигурации чипсет дополняют либо LPDDR5x 4266 МГц (12 ГБ), либо LPDDR5T 4800 МГц (16 ГБ) оперативной памяти.
Дисплей тоже больше, чем у предшественника — 13,2 дюйма. По-прежнему используется IPS -матрица, но это 12-битная панель с Dolby Vision HDR, 900 нит пиковой яркости, разрешением 2400x3392 пикселей (OnePlus называет это 3.4k) и поддержкой стилуса. По корпусу планшета расположено 8 динамиков (что также больше, по сравнению с 6 на OnePlus Pad 2).
OnePlus Pad 3 также оснащен более крупной батареей емкостью 12 140 мАч с более быстрой зарядкой 80 Вт (у предшественника 9 510 мАч и 67 Вт).
Естественно, OnePlus Pad 3 оснащен OnePlus AI на базе Google Gemini. Он включает в себя функции перевода, резюме, писателя, диктора, Circle to Search и множество других. Также есть бесшовное соединение между планшетом и вашим телефоном OnePlus с синхронизацией видео и изображений, и даже уведомлениями и буфером обмена. Кроме того, вы можете подключить OnePlus Pad 3 к своему Mac с помощью перетаскивания файлов, собственных жестов Mac и многого другого.
В качестве аксессуаров OnePlus предлагает стилус Stylo 2 с 16 000 уровнями нажатия, режимом сверхнизкой задержки, тактильной обратной связью и функцией лазерной указки. OnePlus Smart Keyboard — это 6-рядная клавиатура с функциональным рядом, NFC для передачи данных одним касанием и трекпадом.
OnePlus Pad 3 теперь доступен для предварительного заказа в Европе и Северной Америке и скоро поступит в Индию. В Европе номинальная цена конфигурации 12/256 Гб составляет 699 евро, но на старте продаж она снижена до 599 евро. Оформившие предзаказ могут получить модель 16/512 ГБ за цену 12/256 ГБ, а также на выбор либо OnePlus Pad 3 Smart Keyboard, либо Folio Case бесплатно. Кроме того, есть скидка для студентов 10%, возможность обмена и скидка до 50% на планшет OnePlus Pad Go или OnePlus Watch 3.
© Антон Печеровый,
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