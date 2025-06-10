Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro

10.06.2025, MForum.ru

Vivo выпустила Y300 Pro в сентябре прошлого года, а значит компания активно работает над приемником этой модели. Свежая утечка раскрывает основные характеристики и дизайн.

Vivo Y400 Pro оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 4500 нит и базируется на чипсете MediaTek Dimensity 7300 SoC. Сдвоенная тыловая камера состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора Sony IMX882 и 2-мегапиксельного датчика глубины. Для селфи предназначена фронтальная камера разрешением 32 Мп. Также ожидается множество ИИ-функций.

Vivo Y400 Pro получит аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт, толщина устройств составит порядка 7,49 мм. Купить новинку можно будет в трех цветах: белом, золотом и Nebula Purple (подробности не уточняются). Vivo Y400 Pro будет рекламироваться как имеющий «самый тонкий 3D изогнутый экран» в своем сегменте.

По слухам, Vivo Y400 Pro будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Таким образом, по сравнению с его предшественником, у него другой чипсет, гораздо меньшая батарея и чуть более тонкий профиль.