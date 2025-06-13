Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу

13.06.2025, MForum.ru

Известно, что Vivo работает над смартфоном T4 Lite. Согласно новой утечке, новинка уже в конце этого месяца появится в Индии. Предположительно Vivo T4 Lite будет базироваться MediaTek Dimensity 6300 SoC, за автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Vivo T4

Фактически, Vivo T4 Lite станет самым доступным 5G-смартфоном vivo с батареей емкостью 6000 мАч. Причем, несмотря на емкую АКБ, новинка будет достаточно тонкой.

В модельном ряду производителя, T4 Lite составит компанию ранее представленным T4, T4x и T4 Ultra и станет преемником T3 Lite, который был представлен в июне 2024 года. Согласно прошлым слухам, у него также может быть близнец на индийском рынке - iQOO Z10 Lite. Кроме того, эти новинки вполне могут оказаться ребрендигом vivo Y19/Y29s.

Таким образом, можно предположить наличие у T4 Lite с 6,74-дюймового ЖК-экрана разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц и яркостью 570 нит, 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.