Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу

MForum.ru
13.06.2025,
Известно, что Vivo работает над смартфоном T4 Lite. Согласно новой утечке, новинка уже в конце этого месяца появится в Индии. Предположительно Vivo T4 Lite будет базироваться MediaTek Dimensity 6300 SoC, за автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мАч.
Vivo T4
Фактически, Vivo T4 Lite станет самым доступным 5G-смартфоном vivo с батареей емкостью 6000 мАч. Причем, несмотря на емкую АКБ, новинка будет достаточно тонкой.
В модельном ряду производителя, T4 Lite составит компанию ранее представленным T4, T4x и T4 Ultra и станет преемником T3 Lite, который был представлен в июне 2024 года. Согласно прошлым слухам, у него также может быть близнец на индийском рынке - iQOO Z10 Lite. Кроме того, эти новинки вполне могут оказаться ребрендигом vivo Y19/Y29s.
Таким образом, можно предположить наличие у T4 Lite с 6,74-дюймового ЖК-экрана разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц и яркостью 570 нит, 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.
© Антон Печеровый,
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