Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad

13.06.2025, MForum.ru

Redmi K80 Ultra скоро выйдет в Китае в качестве топовой модели в серии K80. Одновременно с ним может быть представлен новый планшет Redmi K Pad. Интересно, что планшет будет компактным и, как ожидается, предложит флагманскую производительность.

Генеральный менеджер Redmi China Томас Ван поделился несколькими интересными подробностями на Weibo, раскрыв некоторые характеристики K Pad.

Оба устройства будут оснащены чипсетом Dimensity 9400+ от MediaTek. K Pad будет предлагать «ведущий в отрасли» ЖК-экран с высоким разрешением с двумя драйверами IC. Несмотря на то, что это ЖК-панель, его стоимость и сложность сопоставима с флагманскими OLED-экранами.

Также Xiaomi сделала индивидуальное снижение веса ключевых компонентов для вибромоторов K Pad, динамиков и экрана. Планшет также получает индивидуальное внутреннее наложение для оптимальной производительности. Redmi K Pad будет стоить в диапазоне 4000 юаней (557 долларов США) и, как говорят, представит несколько новых технологий, которые «никогда не были видны на планшетах Android».

Согласно предположениям, Redmi K Pad будет оснащен 8,8-дюймовым IPS LCD с разрешением «3K+» и частотой обновления 165 Гц. Также ожидается, что он будет поддерживать быструю зарядку 67 Вт.