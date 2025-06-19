Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии

19.06.2025, MForum.ru

Серию iQOO Z10 пополнил смартфон Z10 Lite, оцененный всего в 9 999 индийских рупий (115 долларов США). Старт продаж этой новинки, как и родственного Vivo T4 Lite, ожидается в ближайшее время.

iQOO Z10 Lite оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. Панель рассчитана на максимальную локальную яркость в 1000 нит, в вырезе экрана находится 5 Мп фронтальная камера.

На задней панели расположена основная камера разрешением 50 Мп, которую дополняет 2 Мп датчик глубины сцены.

Основа аппаратной платформы iQOO Z10 Lite – чипсет MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Программная часть – Funtouch OS 15 на базе Android 15, iQOO обещает обновлять систему безопасности в течение трех лет.

За автономность iQOO Z10 Lite отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Также отметим защиту от пыли и влаги по классу IP64,боковой сканер отпечатка пальцев, стереодинамики и разъем для наушников.

iQOO Z10 Lite поставляется в цветах Titanium Blue и Cyber Green. Цена в Индии начинается от 9 999 индийских рупий (115 долларов) за комплектацию 4/128 ГБ. Версия на 6/128 ГБ стоит 10 999 индийских рупий (127 долларов), в то время за вариант 8/256 ГБ придется заплатит ь 12 999 индийских рупий (150 долларов).

По картам SBI предоставляется фиксированная скидка в размере 500 индийских рупий. Продажи начнутся 25 июня в интернет-магазине iQOO и на Amazon India.