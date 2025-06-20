Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире

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Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире

20.06.2025, MForum.ru

Компания Honor готовится к выпуску флагманского складного телефона Magic V5. В преддверии масштабной презентации, которая состоится 2 июля в Шэньчжэне (Китай), производитель опубликовал тизеры устройства.

Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире

Компания Honor поделилась первым официальным обзором устройства в сложенном состоянии. Он выглядит невероятно тонким. Также можно заметить большой модуль камеры, в котором, по слухам, находится 200-мегапиксельный перископический телеобъективный модуль.

Согласно новому тизеру, Honor Magic V5 будет представлен как самый тонкий складной смартфон в мире. Это означает, что он будет тоньше, чем Oppo Find N5, который на сегодняшний день является самым тонким складным телефоном, и его размер в сложенном состоянии составляет 8,9 мм, а в разложенном - 4,2 мм.

Новый тизер также обещает “производительность на уровне ПК” и самые мощные на сегодняшний день функции искусственного интеллекта Honor.

Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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