Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra

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Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra

20.06.2025, MForum.ru

Redmi K80 Ultra скоро поступит в продажу в Китае, а в сети появилась подробная спецификация об устройстве. Ее источник – аккаунт бренда в социальной сети Weibo, а также данные Experience More.

Слухи: Раскрыты все подробности о Redmi K80 Ultra

Redmi K80 Ultra будет оснащен плоским 6,83-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1280 x 2772 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Панель будет обеспечивать максимальную локальную яркость до 3200 нит. В вырезе экрана разместится 20-мегапиксельная камера для селфи (OV20B), а в экран будет встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Слухи: Раскрыты все подробности о Redmi K80 Ultra

Также сообщается о стереодинамиках и линейном двигателе по оси X. Сообщается, что K80 Ultra получит металлическую среднюю рамку и заднюю крышку из стекловолокна. Размеры устройства составляют 163,08 x 77,93 x 8,18 мм, а вес - 219 граммов.

Слухи: Раскрыты все подробности о Redmi K80 Ultra

Тыловая камера будет сдвоенной: основной модуль 50 Мп с сенсором 1/1,55 дюйма (OV Light Fusion 800) с OIS и 8-мегапиксельной сверхширокоугольный модуль (OV08F).

Слухи: Раскрыты все подробности о Redmi K80 Ultra

Основа аппаратной части чипсет MediaTek Dimensity 9400+ с выделенным графическим чипом D2. Оперативная память LPDDR5X, встроенная память UFS 4.1. За автономность K80 Ultra будет отвечать аккумулятор емкостью 7410 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Новинка будет защищена от воды и пыли по стандарту IP68 / IP69. K80 Ultra также получит технологию NFC, ИК-порт и возможность подключения по USB 2.0.

Слухи: Раскрыты все подробности о Redmi K80 Ultra

Redmi K80 Ultra будет доступно в четырех цветах: Spruce Green (зеленый), Ice Blue (голубой), Moon Rock White (белый) и Sandstone Gray (серый). Ожидается, что K80 Ultra поступит в продажу в Китае по цене 3000 юаней (415 долларов).

Слухи: Раскрыты все подробности о Redmi K80 Ultra

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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