Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм

23.06.2025, MForum.ru

Компания Honor собирается представить флагманский складной смартфон Magic V5 в Китае 2 июля. В преддверии этого важного события, Honor поделилась серией изображений для прессы, демонстрирующих обновленный дизайн V5.

Как и ожидалось, Honor Magic V5 получит тонкий профиль. Компания Honor подтвердила, что в сложенном виде толщина новинки составит всего 8,8 мм. Таким образом, толщина складного Magic V5 сопоставима с толщиной моноблочного флагмана Magic 7 Pro. Устройство будет предлагаться в новом блестящем золотом цвете с текстурированной задней панелью и шарниром.

Magic V5 будет оснащен камерой с тремя сенсорами, вероятная конфигурация основной, перископический с телеобъективом и сверхширокоугольный. Ходят слухи, что Honor выберет 200-мегапиксельный сенсор для модуля перископного модуля.

Согласно последним слухам, Magic V5 будет оснащен 8-дюймовым основным экраном и 6,45-дюймовым дисплеем на крышке. Ожидается, что устройство также получит чипсет Snapdragon 8 Elite лидирующей версии от Qualcomm и аккумулятор емкостью 6100 мАч с зарядкой 66 Вт.