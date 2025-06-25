Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

MForum.ru
25.06.2025,
Смартфон Poco F7 официально пополнил линейку F7, наряду с моделями Pro и Ultra. Poco F7 будет доступен в трех цветах: черном, белом и специальном серебристом с логотипом Snapdragon.
Вместе с F7, Poco также представляет свой первый в мире виртуальный аватар - Rydr. Rydr отражает стремление Poco к повышению производительности и более тесному взаимодействию с технологически подкованным поколением.
В Poco F7 используется алюминиевая рама с ЧПУ-обработкой и стеклянная передняя и задняя панели. Модель Cyber Silver Edition особенно интересна своей механической накладкой. Poco F7 обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Также компания Poco может похвастаться тем, что новинка выдерживает давление до 70 кг.
Основой аппаратной части Poco F7 является чипсет Snapdragon 8s Gen 4. Относительно предшественника это на 30% более быстрый чип, который помогает Poco F7 получить более 2 миллионов баллов на AnTuTu.
Для охлаждения используется двухканальная трехмерная система IceLoop площадью 6000 мм2 - самая большая из когда-либо устанавливавшихся в смартфонах Poco. Для игр используется движок WildBoost 4.0, обеспечивающий скорость 120 кадров в секунду в таких играх, как Genshin Impact.
Кроме того, Poco F7 обладает самой большой батареей в серии. В глобальной версии ее емкость составляет 6500 мАч, но для рынка Индии предназначена модель с АКБ 7550 мАч. В обоих версия поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт (80% за 30 минут для модели global) и даже обратная зарядка мощностью 22,5 Вт для устройств USB-C.
Poco F7 оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1280x2772 пикселей с частотой 120 Гц, максимальной яркостью 3200 нит и тонкими рамками, обеспечивающими соотношение экрана к корпусу в 94,23%.
На задней панели Poco F7 расположены две камеры: 50-мегапиксельная 1/1,95-дюймовая 26-миллиметровая широкоугольная камера Sony IMX882 с поддержкой OIS и 8-мегапиксельная 15-миллиметровая сверхширокоугольная камера f/2.2.
Poco F7 доступен в черном, белом и серебристом исполнении Cyber Silver Edition с объемом памяти 12/256 ГБ или 12/512 ГБ. Обычные цены варьируются от 399 долларов/389 фунтов стерлингов/449 евро за модель емкостью 12/256 ГБ. Специальная цена для первых пользователей составляет 339 долларов/319 фунтов стерлингов/399 евро.
Модель емкостью 12/512 ГБ стоит 449 долларов /429 фунтов стерлингов/499 евро, а цена для первых пользователей составляет 399 долларов/359 фунтов стерлингов/449 евро.
В Индии модель Poco F7 стоит 31 999 индийских рупий за 12/256 ГБ памяти и 33 999 индийских рупий за 12/512 ГБ памяти. Продажи начнутся 1 июля в полдень.
© Антон Печеровый,
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