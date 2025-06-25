Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

25.06.2025, MForum.ru

Смартфон Poco F7 официально пополнил линейку F7, наряду с моделями Pro и Ultra. Poco F7 будет доступен в трех цветах: черном, белом и специальном серебристом с логотипом Snapdragon.

Вместе с F7, Poco также представляет свой первый в мире виртуальный аватар - Rydr. Rydr отражает стремление Poco к повышению производительности и более тесному взаимодействию с технологически подкованным поколением.

Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

В Poco F7 используется алюминиевая рама с ЧПУ-обработкой и стеклянная передняя и задняя панели. Модель Cyber Silver Edition особенно интересна своей механической накладкой. Poco F7 обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Также компания Poco может похвастаться тем, что новинка выдерживает давление до 70 кг.

Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

Основой аппаратной части Poco F7 является чипсет Snapdragon 8s Gen 4. Относительно предшественника это на 30% более быстрый чип, который помогает Poco F7 получить более 2 миллионов баллов на AnTuTu.

Для охлаждения используется двухканальная трехмерная система IceLoop площадью 6000 мм2 - самая большая из когда-либо устанавливавшихся в смартфонах Poco. Для игр используется движок WildBoost 4.0, обеспечивающий скорость 120 кадров в секунду в таких играх, как Genshin Impact.

Кроме того, Poco F7 обладает самой большой батареей в серии. В глобальной версии ее емкость составляет 6500 мАч, но для рынка Индии предназначена модель с АКБ 7550 мАч. В обоих версия поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт (80% за 30 минут для модели global) и даже обратная зарядка мощностью 22,5 Вт для устройств USB-C.

Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

Poco F7 оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1280x2772 пикселей с частотой 120 Гц, максимальной яркостью 3200 нит и тонкими рамками, обеспечивающими соотношение экрана к корпусу в 94,23%.

Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

На задней панели Poco F7 расположены две камеры: 50-мегапиксельная 1/1,95-дюймовая 26-миллиметровая широкоугольная камера Sony IMX882 с поддержкой OIS и 8-мегапиксельная 15-миллиметровая сверхширокоугольная камера f/2.2.

Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

Poco F7 доступен в черном, белом и серебристом исполнении Cyber Silver Edition с объемом памяти 12/256 ГБ или 12/512 ГБ. Обычные цены варьируются от 399 долларов/389 фунтов стерлингов/449 евро за модель емкостью 12/256 ГБ. Специальная цена для первых пользователей составляет 339 долларов/319 фунтов стерлингов/399 евро.

Модель емкостью 12/512 ГБ стоит 449 долларов /429 фунтов стерлингов/499 евро, а цена для первых пользователей составляет 399 долларов/359 фунтов стерлингов/449 евро.

В Индии модель Poco F7 стоит 31 999 индийских рупий за 12/256 ГБ памяти и 33 999 индийских рупий за 12/512 ГБ памяти. Продажи начнутся 1 июля в полдень.

Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

01.04. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite / MFiorum.ru

06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru

19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru

19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru

19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru

11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: