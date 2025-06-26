Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально

26.06.2025, MForum.ru

Redmi официально представила в Китае смартфон K80 Ultra. В устройстве улучшены дисплей, системы охлаждения, аудио и аккумуляторная батарея.

Redmi K80 Ultra оснащен 6,83-дюймовым плоским OLED-дисплеем разрешением 1,5 Кбит/с с частотой обновления 144 Гц и частотой сенсорной выборки 480 Гц. В нем используются люминесцентные материалы M9 и поддерживается максимальная яркость 3200 нит.

Xiaomi внедрила ШИМ-диммер со сверхвысокой частотой 2560 Гц, постоянный диммер с полной яркостью, Dolby Vision и сертификацию HDR10+. Экран защищен защитным стеклом Xiaomi Shield Glass и поддерживает круговую поляризацию, а также сертифицирован TÜV для защиты от синего света и улучшения зрения. Он также имеет рейтинг визуального комфорта S++ в Китае.

Redmi K80 Ultra построен на 3-нм чипсете MediaTek Dimensity 9400+ в сочетании с графическим процессором Immortalis-G925. Он набрал на AnTuTu более 3,24 миллиона баллов, что делает его лидером среди телефонов, использующих этот чип.

Xiaomi также оснастила устройство новым чипом D2 AI Display, который поддерживает интерполяцию кадров и масштабирование игр. Для регулирования температуры в телефоне предусмотрена 3D-камера IceLoop с двухъярусной рельефной конструкцией, площадью 6500 мм2, которая улучшает отвод тепла. Система обогрева поддерживается двигателем Fury четвертого поколения Redmi, который помогает оптимизировать производительность.

Смартфон работает под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS 2 на базе Android 15, обеспечивая оптимизацию на системном уровне, улучшенную функциональность и расширенные функции, управляемые искусственным интеллектом, с учетом аппаратных возможностей K80 Ultra.

Компания Redmi оснастила K80 Ultra двойной тыловой камерой. Основной сенсор 50 Мп Light Hunter 800 (1/1,55 дюйма) с OIS, вспомогательный – 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с углом обзора 119°. На передней панели устройства установлена 20-мегапиксельная селфи-камера, способная записывать видео в разрешении 1080p со скоростью 60 кадров в секунду. Тыловые камеры также поддерживают запись видео разрешением до 8K.

В K80 Ultra установлена батарея емкостью 7410 мАч, состоящая из элементов с высокой плотностью энергии, содержащих 10% кремния, которая достигает 827 Втч/л. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт с функцией Bypass Charging Plus, которая помогает снизить нагрев во время игр или длительного использования. Xiaomi утверждает, что батарея может работать до 2,26 дней в обычном режиме, основываясь на показателях тестирования DOU.

Redmi K80 Ultra оснащен симметричными сдвоенными коаксиальными динамиками 1115 и сверхширокополосным тактильным двигателем 0916C с микросхемой управления с замкнутым контуром. Двигатель обеспечивает улучшенную виброотдачу и стабильность работы.

Redmi K80 Ultra также получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR порт для управления техникой, аудиосистему USB Type-C и пыле- и влагозащищенность по стандартам IP68/IP69. Безопасность обеспечивается с помощью ультразвукового 3D-датчика отпечатков пальцев, встроенного в дисплей.

Redmi K80 Ultra выпускается в четырех цветовых вариантах: Sandstone Grey, Moonstone White, Spruce Green, and Ice Peak Blue. Начальная версия 12+256 Гб оценена в 2599 юаней, топовый вариант с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти обойдётся 3799 юаней.