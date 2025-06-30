Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально

MForum.ru
30.06.2025,
Линейку носимых устройств от Xiaomi пополнили часы Watch S4 41 мм и Smart Band 10. Первая новинка представляет собой более компактную версию полноценных часов Watch S4. Band 10 - это новейшая модель в линейке Smart Band (ранее Mi Band).
Xiaomi Watch S4 41mm оснащены круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,32 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 2200 нит. Они водонепроницаемы на 5 АТМ, как и их собратья Watch S4, и весят 32 грамма.
Для новинки Xiaomi представила обновленный модуль измерения сердечного ритма с 4 светодиодами + 4PD для точного отслеживания состояния здоровья и модифицированную версию чипа Xiaomi Xring T1 с модемом, который на 35% эффективнее, чем в обычных часах Xiaomi S4. Заявленная автономность – до 8 дней.
Xiaomi Watch S4 41mm черного и мятно-зеленого цветов с ремешком из ТПУ обойдутся в 999 юаней (140 долларов). Версия с ремешком из коричневой кожи оценена в 1199 юаней (167 долларов), а вариант с миланским ремешком обойдется 1499 юаней (209 долларов).
Вторая новинка, Smart Band 10, оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и максимальной локальной яркостью до 1500 нит. Несмотря на то, что дизайн Smart Band не изменился по сравнению с прошлогодним, новая модель имеет более тонкие рамки и теперь выпускается в керамическом исполнении, которое впервые будет доступно за пределами Китая.
Xiaomi утверждает, что Band 10 обеспечивает более точное отслеживание состояния здоровья и активности благодаря 9-осевому датчику и мониторингу сна с помощью управляемого плана улучшения.
Band 10 также получил обновленный вибромотор и батарею емкостью 233 мАч (что и его предшественник), которая рассчитана на срок службы до 21 дня при обычном использовании и до 9 дней при включенном режиме отображения.
Xiaomi Smart Band 10 оценен от 269 юаней (38 долларов) за обычную версию и до 379 юаней (52 доллара) за керамическую версию.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC / MForum.ru