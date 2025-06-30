Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально

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Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально

30.06.2025, MForum.ru

Линейку носимых устройств от Xiaomi пополнили часы Watch S4 41 мм и Smart Band 10. Первая новинка представляет собой более компактную версию полноценных часов Watch S4. Band 10 - это новейшая модель в линейке Smart Band (ранее Mi Band).

Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально

Xiaomi Watch S4 41mm оснащены круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,32 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 2200 нит. Они водонепроницаемы на 5 АТМ, как и их собратья Watch S4, и весят 32 грамма.

Для новинки Xiaomi представила обновленный модуль измерения сердечного ритма с 4 светодиодами + 4PD для точного отслеживания состояния здоровья и модифицированную версию чипа Xiaomi Xring T1 с модемом, который на 35% эффективнее, чем в обычных часах Xiaomi S4. Заявленная автономность – до 8 дней.

Xiaomi Watch S4 41mm черного и мятно-зеленого цветов с ремешком из ТПУ обойдутся в 999 юаней (140 долларов). Версия с ремешком из коричневой кожи оценена в 1199 юаней (167 долларов), а вариант с миланским ремешком обойдется 1499 юаней (209 долларов).

Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально

Вторая новинка, Smart Band 10, оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и максимальной локальной яркостью до 1500 нит. Несмотря на то, что дизайн Smart Band не изменился по сравнению с прошлогодним, новая модель имеет более тонкие рамки и теперь выпускается в керамическом исполнении, которое впервые будет доступно за пределами Китая.

Xiaomi утверждает, что Band 10 обеспечивает более точное отслеживание состояния здоровья и активности благодаря 9-осевому датчику и мониторингу сна с помощью управляемого плана улучшения.

Band 10 также получил обновленный вибромотор и батарею емкостью 233 мАч (что и его предшественник), которая рассчитана на срок службы до 21 дня при обычном использовании и до 9 дней при включенном режиме отображения.

Xiaomi Smart Band 10 оценен от 269 юаней (38 долларов) за обычную версию и до 379 юаней (52 доллара) за керамическую версию.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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