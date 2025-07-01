Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8

MForum.ru
01.07.2025,
На прошлой неделе компания Poco представила долгожданный Poco F7, оснащенный аккумулятором емкостью 7550 мАч. Новая утечка от Digital Chat Station позволяет предположить, что Poco F8 может быть оснащен еще большей батареей – 8000 мАч.
Стоит отметить, что бренд Poco в последнее время не проявляет активности на китайском рынке, и DCS напрямую не упоминал Poco F8 в своем посте. Вместо этого утечка относится к будущему высокопроизводительному телефону Redmi, выход которого ожидается в 2026 году, который будет оснащен плоским дисплеем диагональю около 6,8 дюймов и аккумулятором емкостью более 8000 мАч.
Источник мог иметь в виду любого из преемников Redmi Turbo 4, Turbo 4 Pro или Redmi K80 Ultra. Напомним, что эти модели оснащались аккумуляторами емкостью 6550 мАч, 7550 мАч и 7410 мАч соответственно. Исходя из этой тенденции, новая утечка подразумевает, что Redmi Turbo 5 Pro, K90 Ultra или оба они могут перешагнуть отметку в 8000 мАч.
Учитывая, что Poco F7 (индийский вариант) является ребрендинговой версией Redmi Turbo 4 Pro, весьма вероятно, что Poco F8 может быть основан на грядущем Redmi Turbo 5 Pro. Если это окажется так, то F8 может также оснащаться аккумулятором емкостью 8000 мАч и плоским дисплеем диагональю 6,8 дюйма, что согласуется с утечкой данных DCS.
На данный момент слишком рано говорить об анонсах 2026 года. Что касается 2025 года, то в другом посте на Weibo компания DCS намекнула, что серия Redmi Note 15 может появиться примерно в середине второй половины года, предполагая запуск в сентябре в Китае. Ожидается, что вскоре будут представлены модели Xiaomi 16-й серии и Redmi K90. По многочисленным сообщениям, Xiaomi 16-й серии может дебютировать в Китае к концу сентября.
© Антон Печеровый,
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