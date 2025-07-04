Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор развернул сеть еще в трех малых населенных пунктах

04.07.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске сети LTE еще в трех населенных пунктах Красноярского края - в деревнях Алтат, Лесные Поляны и в поселке Белая Роща, в Назаровском и в Ужурском муниципальных округах. Суммарно в этих населенных пунктах живет около 500 человек.

«МТС продолжает расширять сеть LTE в Красноярском крае, в том числе устраняя цифровое неравенство в малых и отдаленных деревнях и селах региона. Мы понимаем, что связь сегодня — это базовая необходимость для комфортной жизни, поэтому постоянно запускаем все больше телеком-оборудования. В 2025 году мы уже оцифровали порядка 50 населенных пунктов, среди которых как большие города с населением до ста тысяч человек, так и небольшие деревни и села, где проживают не больше ста жителей», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Строительство объектов связи проведено в рамках краевой программы "Развитие информационного общества".

Ранее МТС расширила покрытие на федеральной трассе «Сибирь», а также на нескольких участках автодорог регионального и муниципального значения — «Минусинск — Беллык» вдоль села Новотроицкое, «Енисейский тракт» близ села Малый Кантат, на старте пути «Новоалтатка — Крутоярский», а также на участке дороги «Роща — Балай» у поселка Роща.

Историческая справка:

Деревня Алтат - старейшая в Назаровском районе. По одной из версий, в 1740 году столичный промышленник решил построить здесь спиртзавод, поэтому направил в эти края четырех казаков — Арефьева, Алькова, Третьякова и Тихонова. Они построили временные жилища и вспахали целину для будущей жизни на берегу трёх рек в окружении тайги. Сейчас Алтат насчитывает восемь улиц.

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теги: Красноярский край МТС развитие сетей

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