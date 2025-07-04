Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор развернул сеть еще в трех малых населенных пунктах

MForum.ru
04.07.2025,
МТС сообщает о запуске сети LTE еще в трех населенных пунктах Красноярского края - в деревнях Алтат, Лесные Поляны и в поселке Белая Роща, в Назаровском и в Ужурском муниципальных округах. Суммарно в этих населенных пунктах живет около 500 человек.
«МТС продолжает расширять сеть LTE в Красноярском крае, в том числе устраняя цифровое неравенство в малых и отдаленных деревнях и селах региона. Мы понимаем, что связь сегодня — это базовая необходимость для комфортной жизни, поэтому постоянно запускаем все больше телеком-оборудования. В 2025 году мы уже оцифровали порядка 50 населенных пунктов, среди которых как большие города с населением до ста тысяч человек, так и небольшие деревни и села, где проживают не больше ста жителей», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Строительство объектов связи проведено в рамках краевой программы "Развитие информационного общества".
Ранее МТС расширила покрытие на федеральной трассе «Сибирь», а также на нескольких участках автодорог регионального и муниципального значения — «Минусинск — Беллык» вдоль села Новотроицкое, «Енисейский тракт» близ села Малый Кантат, на старте пути «Новоалтатка — Крутоярский», а также на участке дороги «Роща — Балай» у поселка Роща.
Историческая справка:
Деревня Алтат - старейшая в Назаровском районе. По одной из версий, в 1740 году столичный промышленник решил построить здесь спиртзавод, поэтому направил в эти края четырех казаков — Арефьева, Алькова, Третьякова и Тихонова. Они построили временные жилища и вспахали целину для будущей жизни на берегу трёх рек в окружении тайги. Сейчас Алтат насчитывает восемь улиц.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Красноярский край МТС развитие сетей
--
Публикации по теме:
17.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Красноярском крае - операторская геоаналитика легла в основу новой транспортной стратегии края / MForum.ru
11.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - дополнительные БС появились в Лесосибирске и в поселке Стрелка / MForum.ru
09.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - интернет-покрытие улучшено на федеральной трассе Сибирь / MForum.ru
27.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Расширена сеть МТС в Канском районе - телеком оборудование появилось в селе Анцирь / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор модернизировал сеть LTE в шести населенных пунктах края / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru