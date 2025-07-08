Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч

08.07.2025, MForum.ru

В конце прошлого года компания Honor представила с батареей емкостью 6600 мАч. И тогда это казалось много. Honor X70 будет оснащен еще более емким АКБ, чтобы и сейчас произвести впечатление.

Ресурс leakster Experience More опубликовал фотографии X70, раскрывающие подробности об устройстве. Аппарат получил чипсет Snapdragon 6 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти для хранения данных и MagicOS 9 "из коробки". Разрешение экрана 1200 x 2640 пикселей и, как сообщалось ранее, это OLED-дисплей диагональю 6,79 дюйма.

Емкость аккумулятора составляет 8300 мАч. Honor по-прежнему использует фирменный знак “Озеро Цинхай”. Согласно предыдущей утечке, X70 будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт. Другой источник утечек, Panda is very bald, утверждает, что беспроводная зарядка будет доступна только в версии с 512 ГБ памяти и будет работать при мощности 80 Вт.

На другом снимке показана задняя панель Honor X70 (номер модели MTN-AN00). Сообщается, толщина устройства составит всего 7,7 мм (настоящий инженерный подвиг, учитывая размер батареи), а вес 193 грамма. Обратите внимание, версия с беспроводной зарядкой немного толще и тяжелее: 7,9 мм и вес 199 г.

На круглом островке камеры установлена 50-мегапиксельная камера с OIS. Селфи-камера, как утверждается, использует 8-мегапиксельный сенсор. На фото представлена белая модель, но телефон также будет доступен в синем, черном и красном цветах.

Honor X70i был представлен еще в апреле, однако сроки выпуска X70 еще не объявлены. В серии X60 также были представлены модели Pro и GT, но мы ничего не слышали об аналогичных моделях серии X70. Во всяком случае, пока.