Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально

08.07.2025, MForum.ru

Компания Honor официально представила Honor X9c 5G в Индии. Новинка является преемником Honor X9b, который ранее был представлен по цене 25 999 рупий. Примечательно, что Honor X9c поступает на индийский рынок по более выгодной цене.

Honor X9c 5G оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2700 x 1224 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц.

Внутри находится чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных. Honor X9c 5G работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 и оснащен кремний-углеродной батареей емкостью 6600 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт.

На задней панели Honor X9c 5G установлена 108-мегапиксельная основная камера с OIS и 5-мегапиксельным сверхширокоугольным вспомогательным сенсором. Камера поддерживает запись видео в разрешении до 4K и 10-кратный цифровой зум. Для селфи служит 16-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой записи видео в разрешении 1080p.

Honor X9c 5G также поддерживает две SIM-карты, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC и USB-C. Он оснащен встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Устройство имеет класс защиты IP65M, толщину 7,98 мм и вес 189 граммов.

Цена Honor X9c 5G в версии 8 ГБ + 256 ГБ составляет 21 999 рупий. Он доступен в цветах Titanium Black и Jade Cyan и будет доступен эксклюзивно на сайте Amazon.in начиная с 12 июля 2025 года, в рамках распродажи Prime Day.