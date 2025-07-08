Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально

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Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально

08.07.2025, MForum.ru

Компания Honor официально представила Honor X9c 5G в Индии. Новинка является преемником Honor X9b, который ранее был представлен по цене 25 999 рупий. Примечательно, что Honor X9c поступает на индийский рынок по более выгодной цене.

Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально

Honor X9c 5G оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2700 x 1224 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц.

Внутри находится чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных. Honor X9c 5G работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 и оснащен кремний-углеродной батареей емкостью 6600 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт.

На задней панели Honor X9c 5G установлена 108-мегапиксельная основная камера с OIS и 5-мегапиксельным сверхширокоугольным вспомогательным сенсором. Камера поддерживает запись видео в разрешении до 4K и 10-кратный цифровой зум. Для селфи служит 16-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой записи видео в разрешении 1080p.

Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально

Honor X9c 5G также поддерживает две SIM-карты, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC и USB-C. Он оснащен встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Устройство имеет класс защиты IP65M, толщину 7,98 мм и вес 189 граммов.

Цена Honor X9c 5G в версии 8 ГБ + 256 ГБ составляет 21 999 рупий. Он доступен в цветах Titanium Black и Jade Cyan и будет доступен эксклюзивно на сайте Amazon.in начиная с 12 июля 2025 года, в рамках распродажи Prime Day.

Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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