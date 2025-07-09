Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально

MForum.ru
09.07.2025,
OnePlus Nord CE5 оснащен аккумулятором емкостью 7100 мАч. Это самый емкий АКБ, который когда-либо использовался в смартфонах OnePlus.
В OnePlus заявлено более 27 часов воспроизведения YouTube и более 9 часов игр. Для восполнения запаса энергии служит быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт.
OnePlus Nord CE5 оснащен 6,77-дюймовой AMOLED -матрицей (разрешение FHD+, частота обновления 120 Гц) с максимальной яркостью 1430 нит. Панель оснащена встроенным оптическим датчиком отпечатков пальцев и 16-мегапиксельной камерой для селфи (IMX480).
Основа аппаратной части OnePlus Nord CE5 – процессор MediaTek Dimensity 8350, который работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128/256 ГБ памяти UFS 3.1 с возможностью расширения картами microSD.
В фоточасти Nord 5 CE предлагает 26-миллиметровую 50-мегапиксельную основную камеру (LYT-600) с OIS и 16-миллиметровый 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив (OV08D10). Как и в моделях Nord 5, в OnePlus используются алгоритмы RAW HDR и экспозиции в режиме реального времени из серии OnePlus 13.
OnePlus Nord CE5 поставляется в цветах Black Infinity, Marble Mist и Nexus Blue. Цены начинаются от 299 евро/249 фунтов стерлингов/ 24 999 индийских рупий за комплектацию объемом 8/128 ГБ и увеличиваются до 349 евро/299 фунтов стерлингов/ 28 999 индийских рупий за версию объемом 8/256 ГБ. Продажи уже начались.
© Антон Печеровый,
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