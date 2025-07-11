Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold

MForum.ru
11.07.2025,
Компания Samsung неожиданно обнаружила, что ей приходится играть в догонялки на рынке складных устройств с устройствами от китайских брендов, значительно превосходящими ее аппаратную часть.
Samsung попыталась вернуть себе лидерство, представив совершенно новый Galaxy Z Fold7. Это, пожалуй, самое крупное обновление серии Z Fold за последние годы, с увеличенными экранами, более тонким корпусом и основной камерой 200 Мп.
Galaxy Z Fold7 весит 215 граммов меньше, чем Galaxy S25 Ultra, и на 24 грамма легче, чем прошлогодний Z Fold6. Новая гибкая окантовка и алюминиевая рама позволили Z Fold7 стать еще меньше. Его толщина в сложенном виде составляет 8,9 мм, а в разложенном - всего 4,2 мм. Эти размеры соответствуют последним моделям складных устройств из Китая, таким как Honor Magic V5 и vivo X Fold5, так что Samsung наконец-то может конкурировать на этом фронте.
Samsung Z Fold7 - нечто большее, чем просто тонкий и легкий складной смартфон, он оснащен самыми большими дисплеями в классе. Диагональ основного экрана составляет 8,0 дюймов, внешнего экрана - 6,5 дюйма. И, что более важно, экран получил более широкое соотношение сторон 21:9, что делает его более эргономичным для набора текста и общего использования.
Обе панели по-прежнему выполнены по технологии Dynamic AMOLED 2x с частотой обновления от 1 до 120 Гц и обеспечивают яркость до 2600 нит. Внешний экран оснащен защитой Gorilla Glass Ceramic 2, в его вырезе размещена 10-мегапиксельна камера для селфи.
Samsung использовала новое поколение ультратонкого стекла (UTG) для основного 8,0-дюймового дисплея, которое стало на 50% толще, чем раньше. Samsung также убрала камеру под дисплеем на главном экране и выбрала более традиционное решение с вырезом, где размещен 10-мегапиксельный сенсор. К сожалению, поддержка S Pen по-прежнему отсутствует.
Fold7 по-прежнему защищен от воды и пыли по стандарту IP48. Задняя панель Z Fold7 оснащена стеклом Gorilla Glass Victus 2.
Samsung добавила 200-мегапиксельную матрицу (ISOCELL HP2) для основной камеры - ту же, что используется в S25 Ultra. Это 24-миллиметровая матрица с диагональю экрана 1/1,3 дюйма, диафрагмой f/1.7 и OIS. К нему присоединяются 10-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив (67 мм) и новый 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (12 мм).
В части чипсета ничего удивительного – Samsung использует надежный Snapdragon 8 Elite for Galaxy, который дополняют 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 Гб или 1 ТБ памяти для хранения данных. Fold7 действительно получил некоторые преимущества в плане подключения благодаря поддержке новых стандартов Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
За программное обеспечение отвечает One UI 8 на базе Android 16 с полным набором функций Galaxy AI suite. Samsung обещает выпустить 7 обновлений для ОС Android и патчи для системы безопасности на 7 лет вперед. Пользователи Fold7 также получат 6-месячную поддержку Google AI Pro tier бесплатно.
Емкость аккумулятора по-прежнему составляет 4400 мАч, мощность зарядки – прежние 25 Вт по проводу и 15 Вт без проводов. Также присутствует обратная беспроводная зарядка мощностью 4,5 Вт.
Galaxy Z Fold7 будет доступен в цветах Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black и Mint, причем последний будет эксклюзивом для продаж на Samsung.com. Базовая модель с объемом памяти 12/256 ГБ стоит от 2000 долларов/2100 евро/1800 фунтов стерлингов, в то время как топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти предлагается за 2420 долларов/2520 евро/2100 фунтов стерлингов. Предварительные заказы уже принимаются, а продажи начнутся 25 июля.
© Антон Печеровый,
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