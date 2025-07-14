Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально

MForum.ru
14.07.2025,
Компания Vivo официально представила смартфон Y19s GT 5G в Индонезии. Несмотря на фирменный знак “GT”, который обычно ассоциируется с устройствами, ориентированными на производительность, телефон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6300, часто использующийся в бюджетных 5G-смартфонах.
Vivo Y19s GT 5G оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1600 × 720 (HD+), частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 570 нит. Размеры Vivo Y19s GT 5G составляют 167,30 x 76,95 x 8,19 мм, а вес - 199 граммов. Дактилоскопический сенсор расположен сбоку.
В составе Vivo Y19s GT 5G чипсет Dimensity 6300 дополнен 6 или 8 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и до 256 Гб встроенной памяти eMMC 5.1. Предусмотрена поддержка виртуальной оперативной памяти — 6 или 8 ГБ в зависимости от модификации, а объем встроенной памяти можно увеличить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Vivo Y19s GT 5G оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт.
Y19s GT 5G оснащен 5-мегапиксельной фронтальной камерой, размещенной в вырезе экрана. На задней панели установлена 50-мегапиксельная двойная камера (параметры дополнительного сенсора Vivo не раскрывает).
Vivo Y19s GT 5G работает под управлением операционной системы Funtouch OS 15 на базе Android 15. Он имеет класс защиты IP64, что делает его устойчивым к воздействию пыли и легких брызг воды. Он также соответствует стандарту MIL-STD-810H, что указывает на то, что он прошел ряд испытаний на прочность, включая удары, вибрацию, экстремальные температуры и влажность, которые часто используются в устройствах военного назначения. Также отметим поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и порт USB-C.
Vivo Y19s GT 5G поступит в продажу в Индонезии по цене 1 999 000 индийских рупий за модель с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти (примерно 10 тыс. российских рублей), 2 199 000 индийских рупий за модель с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 2 399 000 индийских рупий за модель с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Он будет доступен в двух цветах: Jade Green (нефритово-зеленый) и Crystal Purple (кристально-фиолетовый).
© Антон Печеровый,
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