Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу

15.07.2025, MForum.ru

Компания Oppo готовится представить смартфоны серии K13 21 июля. Сегодня бренд разместил модели K13 Turbo и K13 Turbo Pro на китайских розничных платформах, включая Oppo Shop, для оформления предварительных заказов.

Oppo K13 Turbo

В официальных объявлениях представлены дизайн, цветовые решения и комплектации обоих смартфонов. Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro будут работать на чипсетах Dimensity 8450 и Snapdragon 8s Gen 4, соответственно. На официальных изображениях видно, что K13 будет доступен в черном, белом и фиолетовом вариантах, в то время как Pro edition будет продаваться в таких оттенках, как серебристый, черный и фиолетовый.

Оба телефона будут доступны в конфигурациях 12 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Pro версия также будет выпускаться в расширенной версии 16 ГБ + 512 ГБ.

Oppo еще предстоит поделиться другими техническими характеристиками устройства. Согласно сообщениям, оба телефона будут оснащены 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5 К 144 Гц, фронтальной камерой с разрешением 16 мегапикселей и двойной камерой с разрешением 50 мегапикселей + 2 мегапикселя, а также аккумулятором емкостью 7000 мАч с зарядкой 80 Вт. Серия Turbo также включает в себя вентилятор активного охлаждения с RGB-подсветкой.

Компания Oppo также анонсировала комбинированный комплект Super Cooling для серии K13 Turbo. В комплект входит магнитный корпус для жидкостного охлаждения с микронасосом и магнитный вентилятор с воздушным охлаждением IceWing мощностью 27 Вт. Корпус обеспечивает циркуляцию жидкости по встроенному контуру для пассивного отвода тепла, в то время как внешний вентилятор активно обдувает телефон холодным воздухом с помощью магнитного крепления.

Сочетая технологии жидкостного и воздушного охлаждения, Oppo представляет гибридную систему охлаждения, которая обеспечивает эффективное рассеивание тепла для сложных задач, таких как игры, и обеспечивает высокую производительность.

Oppo K13 Turbo Pro