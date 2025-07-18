Спутниковая связь: Компания SES купила Intelsat

MForum.ru
18.07.2025,
Компания SES S.A. заявила, что завершила сделку по приобретению Intelsat и, тем самым, создала «многоорбитального гиганта в сфере спутниковой связи».
SES считается европейской компанией, ее штаб-квартира базируется в Люксембурге, но на деле - два ее крупнейших акционера – BlackRock и Vanguard.
Компания располагает созвездием из примерно 90 геостационарных спутников (GEO) и около 30 среднеорбитальных (MEO), обширной сетью наземных центров сопряжения, а также тем, что в SES называют «стратегическим доступом к ресурсам низкой околоземной орбиты» (LEO).
SES может предоставлять услуги в различных частотных диапазонах, поэтому после интеграции компания сможет занять «сильную конкурентную позицию», предоставляя услуги для госучреждений, авиации, морского транспорта и СМИ по всему миру.
Сделка по покупке банкротящейся Intelsat потребовала всего $3.1 млрд (включая долги), о ней объявлялось в апреле 2024 года. С тех пор ее одобрили различные регулирующие органы, включая ЕС и США.
SES ожидает синергетического эффекта в размере 2.4 млрд евро, из которых около 70% придется на первые 3 года. Экономия, как ожидается, будет достигнута за счет оптимизации операционной деятельности, оптимизации затрат на емкость и роста продаж услуг.
С покупкой Intelsat, SES получила доступ к контрактам с Pentagon, усилила позиции на рынке военных и правительственных коммуникаций в США.
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теги: спутниковая связь Intelsat
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