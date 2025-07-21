Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально

21.07.2025, MForum.ru

Компания Vivo выпустила в Китае смартфоны Vivo Y50 5G и Y50m 5G с практически идентичными характеристиками, включая частоту обновления экрана 90 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти и мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Vivo Y50 5G оснащен 6,74-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD + (1600 x 720 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9. В каплевидно вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 5 Мп. Дактилоскопический сенсор размещен сбоку.

В основе новинок смартфонов лежит чипсет MediaTek Dimensity 6300. Они оснащены 12 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти. Причем в большинстве вариантов используется память UFS 2.2, а в варианте емкостью 6 ГБ + 128 ГБ используется eMMC 5.1. ОС – Android с оболочкой OriginOS 5.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт и обратную зарядку. Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 13 Мп, параметры вспомогательного не раскрываются.

В части возможностей подключения, Vivo Y50 5G оснащен поддержкой двух SIM-карт 5G, Bluetooth 5.4, двухдиапазонным Wi-Fi, GPS, ИК-портом, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Корпус устройства выполнен по стандарту IP64 в части защиты от влаги и пыли, его размеры составляют 167,3 x 76,95 x 8,19 мм, а вес - 204 грамма.

Vivo Y50m 5G практически идентичен смартфону Vivo Y50 5G, включая дизайн и основные технические характеристиками. Единственное отличие заключается в том, что у Y50m минимальный объем ОЗУ – 6 ГБ, тогда Y50 есть в версии и с 4 Гб ОЗУ.

Vivo Y50 5G поставляется в четырех вариантах: 4 ГБ + 128 ГБ по цене 1199 юаней (~ 165 долларов), 6 ГБ + 128 ГБ по цене 1499 юаней (~ 206 долларов), 8 ГБ + 256 ГБ по цене 1999 юаней (~275 долларов) и 12 ГБ + 256 ГБ по цене 2299 юаней (~316 долларов).

Vivo Y50m 5G доступен в трех вариантах: 6 ГБ + 128 ГБ по цене 1499 юаней (~206 долларов), 8 ГБ + 256 ГБ по цене 1999 юаней (~275 долларов) и 12 ГБ + 256 ГБ по цене 2299 юаней (~316 долларов). Оба смартфона предлагаются в платиново-белом, небесно-голубом и бриллиантово-черном цветах.