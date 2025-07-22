MForum.ru
22.07.2025,
Redmi выпустила Note 14 Pro + в Китае в сентябре прошлого года. И, очевидно, что компания активно работает над приемником этого смартфона – Redmi Note 15 Pro +, первые подробности о котором появились в сети.
Ожидается, что это будет смартфон с экраном с разрешением "1,5 К" и тонкими симметричными рамками со всех сторон. Тыловая камера получит основной сенсор разрешением 50 МП и 50 Мп сенсор с телеобъективом. За автономность будет отвечать аккумулятором емкостью 7000 до 7999 мАч.
Предполагается, что Redmi Note 15 Pro + будет работать на базе еще не анонсированного чипсета Snapdragon 7s 4-го поколения, что вполне логично, учитывая тот факт, что Redmi Note 14 Pro + использует своего предшественника, Snapdragon 7s Gen 3.
Таким образом, по сравнению с прошлогодним аппаратом, Redmi Note 15 Pro + получит то же разрешение экрана и то же разрешение основной и телеобъективной камер, но более новый SoC и гораздо большую батарею. Будет ли этих обновлений достаточно, еще предстоит выяснить.
Обратите внимание, что модель, с которой мы здесь сравниваем, - это китайский (и индийский) Redmi Note 14 Pro +, а не международный. Redmi любит выпускать разные устройства под одним и тем же названием на разных рынках, хотя в данном случае различий не так уж много.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru