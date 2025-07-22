Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro +

22.07.2025, MForum.ru

Redmi выпустила Note 14 Pro + в Китае в сентябре прошлого года. И, очевидно, что компания активно работает над приемником этого смартфона – Redmi Note 15 Pro +, первые подробности о котором появились в сети.

Ожидается, что это будет смартфон с экраном с разрешением "1,5 К" и тонкими симметричными рамками со всех сторон. Тыловая камера получит основной сенсор разрешением 50 МП и 50 Мп сенсор с телеобъективом. За автономность будет отвечать аккумулятором емкостью 7000 до 7999 мАч.

Предполагается, что Redmi Note 15 Pro + будет работать на базе еще не анонсированного чипсета Snapdragon 7s 4-го поколения, что вполне логично, учитывая тот факт, что Redmi Note 14 Pro + использует своего предшественника, Snapdragon 7s Gen 3.

Таким образом, по сравнению с прошлогодним аппаратом, Redmi Note 15 Pro + получит то же разрешение экрана и то же разрешение основной и телеобъективной камер, но более новый SoC и гораздо большую батарею. Будет ли этих обновлений достаточно, еще предстоит выяснить.

Обратите внимание, что модель, с которой мы здесь сравниваем, - это китайский (и индийский) Redmi Note 14 Pro +, а не международный. Redmi любит выпускать разные устройства под одним и тем же названием на разных рынках, хотя в данном случае различий не так уж много.