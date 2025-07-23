Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra

MForum.ru
23.07.2025,
Redmi работает над серией смартфонов Redmi Note 15, которая, как ожидается, выйдет на рынок Китая к августу. В ноябре бренд может представить смартфоны серии Redmi K90, а анонс Redmi Turbo 5 может состояться либо в конце этого года, либо в начале января 2026 года.
По данным DCS в настоящее время тестирует новый смартфон среднего класса на базе чипсета Dimensity 8500. Вероятно, чипсет может быть представлен как Dimensity 8500 Ultra, И с большой долей вероятности именно эта новинка, станет Redmi Turbo 5 для китайского рынка. На мировой рынок она может выйти как Poco X8 Pro.
Новая утечка предполагает, что Redmi Turbo 5 будет оснащен OLED-дисплеем LTPS разрешением 1,5К, большими закругленными углами, высококачественной металлической средней рамкой и минималистичным дизайном задней камеры. Возможная диагональ экрана 6,6 дюйма.
Ожидается, что устройство также будет оснащено аккумулятором с высоким содержанием кремния, емкость которого будет начинаться с цифры “7”, вероятно, около 7000 мАч. Кроме того, в DSC намекают, что Redmi Turbo 5 будет более удобно держать в руке и в форм-факторе среднего размера, что делает его привлекательным вариантом для среднего ценового сегмента.
Redmi Turbo 4
© Антон Печеровый,
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