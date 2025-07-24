Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G

MForum.ru

Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G

24.07.2025, MForum.ru

В последние пару недель появились много утечек, посвященных смартфону Redmi 15C с поддержкой 4G. Новые данные раскрывают параметры модели с поддержкой 5G, причем характеристики оказались лучше, чем ожидалось.

Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G

Сообщается, что Redmi 15 5G оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p + 144 Гц. Предыдущие модели Redmi обычно имели разрешение 720p +, так что это долгожданное обновление. Изюминкой является высокая частота обновления (обычно мы видим 120 Гц).

И это еще не все. Предполагается, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 6s 3-го поколения. Это тоже лучше обычного, поскольку серия номерная серия Redmi обычно использует чипы Snapdragon 4-й серии для своих моделей 5G (например, Redmi 13 5G и Redmi 14C 5G оснащены Snapdragon 4 Gen 2). Это 6-нм чип, так что в нем нет ничего сверхсовременного, но он все равно на класс выше того, что мы видим в этих смартфонах. Чипсет будет дополнен до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища.

Redmi 15C выйдет на рынок под девизом “Одна зарядка. Два дня. Никаких забот”, что обеспечивается мощным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Только два телефона Xiaomi обладают большей емкостью – Redmi Turbo 4 Pro и Redmi K80 Ultra, оба из которых являются моделями более высокого класса. Скорость зарядки невелика и составляет всего 33 Вт.

Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G

Утечка раскрывает дополнительные детали, такие как 50-мегапиксельная основная камера, к которой присоединена 2-мегапиксельная вспомогательная камера на задней панели, а также довольно простая 8-мегапиксельная камера для селфи. К плюсам можно отнести поддержку NFC для ряда рынков.

Цена указана как “699-750 малайзийских ринггитов” (информация поступает из Малайзии), в пересчете это 165-180 долларов США. На данный момент нет информации о том, когда Xiaomi представит Redmi 15 5G. Учитывая все утечки, можно предположить скорый анонса Redmi 15C 4G, хотя Redmi 15C 5G может быть представлен отдельно.

Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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