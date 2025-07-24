Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G

MForum.ru
24.07.2025,
В последние пару недель появились много утечек, посвященных смартфону Redmi 15C с поддержкой 4G. Новые данные раскрывают параметры модели с поддержкой 5G, причем характеристики оказались лучше, чем ожидалось.
Сообщается, что Redmi 15 5G оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p + 144 Гц. Предыдущие модели Redmi обычно имели разрешение 720p +, так что это долгожданное обновление. Изюминкой является высокая частота обновления (обычно мы видим 120 Гц).
И это еще не все. Предполагается, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 6s 3-го поколения. Это тоже лучше обычного, поскольку серия номерная серия Redmi обычно использует чипы Snapdragon 4-й серии для своих моделей 5G (например, Redmi 13 5G и Redmi 14C 5G оснащены Snapdragon 4 Gen 2). Это 6-нм чип, так что в нем нет ничего сверхсовременного, но он все равно на класс выше того, что мы видим в этих смартфонах. Чипсет будет дополнен до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища.
Redmi 15C выйдет на рынок под девизом “Одна зарядка. Два дня. Никаких забот”, что обеспечивается мощным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Только два телефона Xiaomi обладают большей емкостью – Redmi Turbo 4 Pro и Redmi K80 Ultra, оба из которых являются моделями более высокого класса. Скорость зарядки невелика и составляет всего 33 Вт.
Утечка раскрывает дополнительные детали, такие как 50-мегапиксельная основная камера, к которой присоединена 2-мегапиксельная вспомогательная камера на задней панели, а также довольно простая 8-мегапиксельная камера для селфи. К плюсам можно отнести поддержку NFC для ряда рынков.
Цена указана как “699-750 малайзийских ринггитов” (информация поступает из Малайзии), в пересчете это 165-180 долларов США. На данный момент нет информации о том, когда Xiaomi представит Redmi 15 5G. Учитывая все утечки, можно предположить скорый анонса Redmi 15C 4G, хотя Redmi 15C 5G может быть представлен отдельно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru