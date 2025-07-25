Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально

25.07.2025, MForum.ru

В этом году Realme оптимизирует свой модельный ряд, поэтому Realme 15 Pro является преемником Realme 14 Pro +, представленным ранее в этом году, в то время как Realme 15 с расширенным функционалом приходит на смену Realme 14 Pro.

Новый Realme 15 Pro основан на более мощном чипсете Snapdragon 7 Gen 4 и оснащен практически той же 6,8-дюймовой OLED-панелью, что и предшественник. Но с частотой обновления 144 Гц. Realme обещает отличную продолжительную работу благодаря большому объему воздушного потока.

Фоточасть Realme 15 Pro включает в себя три 50-мегапиксельных сенсора – два на задней панели и одной на передней. Таким образом, выделенного сенсора с телеобъективом в активе новинки нет, зато сверхширокоульный использует 50 Мп матрицу.

Основной сенсор – Sony IMX 896 размером 1/1,56 дюйма. Селфи-камера также разрешением 50 МП, что станет существенным улучшением по сравнению с устаревшим 32-мегапиксельным сенсором, который использовался в Realme 14 Pro +.

В дополнение к аппаратным обновлениям Realme представляет несколько новых функций камеры, связанных с искусственным интеллектом, одна из которых называется AI Edit Genie и работает в галерее по умолчанию.

Аккумулятор значительно обновлен: его емкость составляет 7000 мАч, он по-прежнему поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Realme гарантирует, что аккумулятор сохранит 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки. Причем, несмотря на увеличение размера АКБ, Realme удалось уменьшить толщину телефона до 7,69 мм (немного тоньше, чем у предыдущей модели).

Realme 15 Pro представлен в трех цветовых вариантах - серебристом, бархатно-зеленом и шелковисто-фиолетовом. Начальная цена версии на 8 ГБ/128 ГБ составляет 28 999 индийских рупий (~335 долларов), в то время как за версию на 8 ГБ/256 ГБ просят 30 999 индийских рупий (~360 долларов). Существуют также более мощные конфигурации с объемом памяти 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ по цене 32 999 индийских рупий (~380 долларов) и 35 999 индийских рупий (~415 долларов).