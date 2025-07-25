Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально

MForum.ru
25.07.2025,
Базовый Realme 15 построен на чипсете Dimensity 7300+ и оснащен такой же 6,8-дюймовой OLED-панелью со слегка изогнутым экраном с частотой 144 Гц, как и его более дорогой собрат.
Система камер является немного упрощенной по сравнению с Pro: производитель заменил 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор на 8-мегапиксельный. Зато он сохранил 50-мегапиксельную основную камеру и камеру для селфи, как и функцию AI Edit Genie. Realme 15 также оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.
Модель Realme 15 также предлагается в трех вариантах окраски - бархатно-зеленом, струящемся серебристом и шелковисто-розовом. Доступны следующие варианты памяти: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ по цене 23 999 индийских рупий (~280 долларов), 25 999 индийских рупий (~300 долларов) и 28 999 индийских рупий (~335 долларов) соответственно.
. Обе новинки уже доступны для предварительного заказа, продажи начнутся 30 июля в 12:00 по индийскому времени.
© Антон Печеровый,
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