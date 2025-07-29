Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии

29.07.2025, MForum.ru

Последний обновлением Y-серии от Vivo стал смартфон Y400. Новинка представляет собой 4G-устройство на базе чипсета Snapdragon 685, снабженное емкой АКБ 6000 мАч и защитой от влаги и пыли по классу IP68/69.

Vivo Y400 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Он охватывает всю цветовую гамму DCI-P3 и обеспечивает максимальную яркость в 1800 нит.

На задней панели Vivo Y400 находится 50-мегапиксельная основная камера (IMX852) и 2-мегапиксельный датчик глубины. За программную составляющую отвечает Funtouch OS 15 на базе Android 15. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 44 Вт.

Vivo Y400 поставляется в цветах Purple Twilight и Tropical Green. В настоящее время новинка представлена на официальном веб-сайте Vivo Indonesia. Но без информации о ценах и доступности. Скорее всего, смартфон в ближайшее время появится на большем количестве рынков в Юго-Восточной Азии.