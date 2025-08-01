Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах

01.08.2025, MForum.ru

В сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy A17, который недавно прошел сертификацию. Новинка представляет собой наследника Galaxy A16, который успел стать самим продаваемым телефоном бренда.

Samsung Galaxy A17, о котором мы говорим, представляет собой версию с поддержкой 5G. Но пока неясно, будет ли она единственной или Samsung также выпустит версию с поддержкой 4G, как это было сделано в прошлом году для его предшественника.

Источник рендеров подтверждает использование SoC Exynos 1380, которая уже была протестирована. Также следует ожидать 6,7-дюймовый AMOLED-экран, тройную заднюю камеру с основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной камерой на 5 МП и макросъемкой на 2 МП. Аккумулятор – емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

В предыдущей утечке также сообщалось, что основная камера Samsung впервые в этом ценовом диапазоне будет оснащена OIS. Как вы можете видеть на изображениях, A17 получил U-образный вырез под фронтальную камеру, который по современным меркам кажется огромным.

Таким образом, основными обновлениями A17 по сравнению с A16 станут чипсет и поддержка OIS в основной камере. Все остальное, похоже, останется прежним, включая размеры. Анонс новинки ожидается в октябре.